Власти Хабаровского края помогут россиянину Лисову, вернувшему своих детей из Швеции

ТАСС, 5 ноября. Власти Хабаровского края окажут необходимую помощь Денису Лисову, который вернул в Россию своих детей, ранее помещенных органами ювенальной юстиции Швеции в приемную семью. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В начале ноября Лисов и три его дочери двенадцати, шести и четырех лет вернулись в Россию. В апреле их задержали польские пограничники в международном аэропорту Варшавы, откуда они планировали вылететь в Россию. В Польшу семья попала на пароме из Швеции, где ранее проживала. В 2017 году шведские органы ювенальной юстиции забрали детей у отца, когда их мать с тяжелым психическим заболеванием попала в больницу. Девочки разместили в приемной семье ливанского происхождения.

"Краевыми властями в оперативном режиме решается вопрос покупки авиабилетов из Москвы до Хабаровска. Семья будет доставлена в Хабаровск, а после - к родственникам, которые проживают в селе Скворцово. Также будет оказана материальная помощь, вопрос ее размера решается", - сказали в пресс-службе.

Хабаровские власти также помогут семье "в оформлении пособий и пенсий по потере кормильца, если семья еще не получает такую меру поддержки, с документами и оформлением в детский сад и школу". "Вчера с ним (с Лисовым - прим. ТАСС) разговаривали. Когда они вернутся в Хабаровск, им будет оказана необходимая юридическая помощь - консультирование, сопровождение, устройство детей в образовательные учреждения. Никто их не оставит", - сказала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

По ее словам, дата прилета Лисовых в Хабаровск еще не определена, но это "точно произойдет в ближайшее время".