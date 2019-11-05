Предупреждающие знаки "Осторожно, медведь" появятся на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Курильского городского округа на острове Итуруп Большой Курильской гряды (Сахалинская область) приняли решение установить на территории муниципалитета предупреждающие знаки с изображением медведя и надписью "Осторожно, медведь" в связи с частыми выходами зверя на территории населенных пунктов. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель администрации района.

Выходы медведей к людям на Курилах - нередкое явление для местных жителей. В администрации высказали предположение, что причина может заключаться не только в голоде, но и в излишнем любопытстве диких животных. Кроме того, люди сами подкармливают медведей, создавая свалки из рыбных отходов. Большое количество туристов, оказавшихся на Итурупе, первым делом спешит отправиться на автомобилях в места свалок для наблюдения за животными, хищники перестают бояться людей. Отмечается, что в 2019 году медведи стали намного чаще выходить в населенные пункты, оказываться на территориях школ и других учреждений, при этом делают они это не только ночью, но и в светлое время суток.

"Да, в населенных пунктах планируется установить предупреждающие таблички. Местные жители встревожены участившимися выходами медведей к людям", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что количество жалоб от населения увеличилось.

Кроме того, планируется, что туристам на Итурупе будут раздавать специально разработанные брошюры и памятки.

В министерстве лесного и охотничьего хозяйства ТАСС рассказали, что по результатам учетных работ 2018 года всего в Сахалинской области числится около 4 тыс. бурых медведей. "О том, сколько в настоящий момент в регионе обитает особей бурого медведя, говорить рано", - сообщили в министерстве. Количество медведей на Итурупе не уточняется. Отмечается, что за последние 13 лет численность медведей выросла: к примеру, в 2005 году в лесах региона обитали только 2,7 тыс. особей.

По информации министерства, в среднем ежегодно приходится отстреливать около 30-40 конфликтных медведей. Однако только с августа 2019 года таких решений уже было принято 44.