На Камчатке около 500 семей получат новое жилье до конца 2020 года

ТАСС, 5 ноября. Власти Камчатского края планируют обеспечить новым жильем около полутысячи семей до конца следующего года в рамках региональной программы. Об этом во вторник сообщается на сайте камчатского правительства.

Ключи от новых квартир получат люди, проживающие в домах без сейсмоусиления. Между тем, в Камчатском крае регулярно фиксируются землетрясения, а также активность нескольких вулканов.

"Благоустроенные квартиры в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" в Петропавловске-Камчатском получат 356 семей, а в Елизове в новое жилье переедут 189 семей", - говорится в сообщении. В нем также уточняется, что строительство последнего жилого дома по программе завершат в декабре 2020 года.

По данным пресс-службы, до конца этого года строители закончат возводить два девятиэтажных жилых дома на 86 квартир в Петропавловске-Камчатском, а также в Елизово - дом на 99 квартир. В ноябре 2020 года в административном центре будут готовы еще два многоквартирных дома на 135 семей.

Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края " утверждена в 2013 году. Всего за пять лет по краевой госпрограмме переселили 920 человек.