Стадион в моногороде Дагестана реконструируют по программе поддержки местных инициатив

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Стадион в городе Дагестанские Огни, рассчитанный на 10 тыс. зрителей, планируют реконструировать до конца года по программе поддержки местных инициатив, общая стоимость реконструкции составляет 14 млн рублей, сообщил ТАСС глава администрации города Зейдулла Гашимов.

"Это единственный стадион в городе, построен в советское время, его вместимость - более 10 тыс. человек. По "Местным инициативам" (программе поддержки местных инициатив - прим. ТАСС) будем его реконструировать. Там будет новый газон, трибуны… Общая стоимость - 14 млн рублей, субсидия из республиканского бюджета - 5 млн рублей", - сказал Гашимов, добавив, что провести реконструкцию планируется до конца года.

Он также уточнил, что, помимо субсидии из бюджета республики для реализации проекта будет направлено 3,5 млн рублей из муниципального бюджета, остальные средства будут привлечены из внебюджетных источников. Всего, по словам Гашимова, по программе поддержки местных инициатив в Дагестанских Огнях в 2019 году будет реализовано четыре проекта - помимо реконструкции стадиона планируется строительство детской площадки на территории парка, обустройство поля для мини-футбола, а также модернизировать котельную в детском саду.

По данным Минэкономразвития Дагестана, всего на поддержку местных инициатив, направленных на модернизацию или благоустройство социальной инфраструктуры, в этом году будет направлено около 300 млн рублей, всего планируется поддержать более 100 проектов.

Дагестанские Огни - моногород в Дагестане, расположен в 8 км от Дербента и является его городом-спутником. В настоящее время в Дагестанских Огнях проживают более 30 тыс. человек. В декабре 2018 года город получил статус территории опережающего развития (ТОР).