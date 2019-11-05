В Сахалинской области планируют создать Тихоокеанский медицинский кластер

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют к 2025 году создать в регионе Тихоокеанский медицинский кластер, который сможет объединить государственные, частные и иностранные клиники. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме поднял тему создания медкластеров на Дальнем Востоке. Для регионов, которые возьмутся за это, предусмотрена возможность федерального финансирования.

"За пять лет на островах должны появиться более 60 современных объектов здравоохранения. В Южно-Сахалинске построят новый корпус консультативно-диагностического центра, лечебно-диагностический корпус областной больницы, детский госпиталь. Оснастить островные больницы и поликлиники высокотехнологичным оборудованием - такую задачу поставил глава области. Только на 2019 год запланировали приобрести 1,1 тыс. единиц новейшей техники", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в областном правительстве, с помощью создания единого кластера более 1 тыс. сахалинских специалистов получат возможность пройти стажировку в России и за рубежом. В кластер войдут диагностика, лечение и блоки бальнеологии и курортов, где люди смогут проходить реабилитацию с помощью грязей и специальных вод. Губернатор региона Валерий Лимаренко допускает сотрудничество с Владивостоком и считает, что дальневосточные регионы способны в будущем перехватить у Китая, Кореи и Японии роль территорий с самой развитой системой здравоохранения.

По информации пресс-службы, медицинская реформа призвана увеличить продолжительность жизни в регионе до 78 и более лет. Передовое оборудование, высококвалифицированные кадры в областных медучреждениях избавят жителей от необходимости выезжать на лечение в другие регионы РФ и за рубеж. Сахалинская область уже нашла потенциальных партнеров - как финансовых (инвестиционный банк "ВТБ капитал", госкорпорация развития ВЭБ.РФ), так и технологических (бизнес-школа "Сколково").