Забайкалье опережает другие регионы ДФО по числу желающих получить дальневосточные гектары

ЧИТА, 5 ноября. /ТАСС/. Жители Забайкальского края с 1 августа подали около 6 тыс. заявок для получения земельных участков по программе "Дальневосточный гектар", это больше чем на Камчатке, в Магаданской и Еврейской автономной областях (ЕАО), в которых эта программа заработала с 1 июня 2016 года, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Предоставление земельных участков в Забайкальском крае началось с 1 августа. Для участников программы "Дальневосточный гектар" доступно 46% территории региона - 19,7 млн га. Наибольшей популярностью у желающих пользуются территории в пригороде Читы.

"Около 6 тыс. заявок подали забайкальцы для получения бесплатного дальневосточного гектара. Это в 2,5 раза больше, чем в Магаданской области, в 1,7 раза больше, чем в Еврейской автономной области, и на 1 тыс. заявлений больше, чем в Камчатском крае за все время действия программы", - говорится в сообщении.

Региональные власти уверены, что такая популярность дальневосточных гектаров, прежде всего, связана с отсутствием буферной зоны вокруг Читы и других крупных населенных пунктов региона. "Помимо Читы и Читинского района, забайкальцы выбирают дальневосточные гектары в Карымском, Шилкинском, Нерчинском и Забайкальском районах. Большинство участков, около 80%, планируют использовать для строительства жилья", - отметили в пресс-службе.

По программе "Дальневосточный гектар" граждане РФ могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. В Забайкалье и Бурятии, которые присоединились к Дальневосточному федеральному округу лишь осенью 2018 года, эта программа будет реализована в три этапа. С 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получили местные жители, с 1 февраля 2020 года его получат все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года участок на территории двух регионов смогут получить жители остальных субъектов РФ.