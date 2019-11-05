Госдума поддержала проект о расширении возможностей для туризма на Дальнем Востоке

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о расширении возможностей для развития туризма, в том числе круизного судоходства, на Дальнем Востоке.

Законопроектом предлагается дать туристам, прибывающим на Дальний Восток по одноразовой электронной туристической визе через Владивосток, право посещения всех дальневосточных регионов, а не только того, в который они прибыли. "Учитывая, что реализация данного предложения возможна только после введения в эксплуатацию в полном объеме госсистемы миграционного и регистрационного учета "Мир", предлагаем установить отложенный срок вступления в силу норм с 1 января 2022 года", - сообщила ранее автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Предлагается также возложить на Ростуризм обязанность разработки методических рекомендаций по развитию программ туризма на территории Дальнего Востока и дать возможность муниципалитетам разрабатывать программы развития туризма. "Это важно и для жителей регионов, которые могут заранее планировать и понимать, какие рабочие места появятся, какой деятельностью можно заняться, и для туристических компаний, которые смогут планировать свою деятельность, анализируя имеющиеся рекомендации и осуществляемые меры по поддержке туризма", - пояснила Яровая. Принятие Ростуризмом единых методических рекомендаций в свою очередь позволит регионам скорректировать свои программы с учетом установленных в Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года целевых показателей, добавила вице-спикер.

Она подчеркнула, что развитие туризма на Дальнем Востоке - это новые перспективы для жителей региона и для предпринимательской инициативы. "Это создание рабочих мест, точка приложения креативных идей, новый ресурс для развития Дальнего Востока в целом", - заключила Яровая.