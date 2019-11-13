Очень ранняя помощь. Как в Костроме спасают детей от возможной инвалидности

Уже больше года в Костромской области ведут работу с детьми, у которых есть нарушения развития или риск их возникновения. Для таких малышей при областном Доме ребенка организованы специальные группы, закуплено оборудование, адаптированы диагностические методики

У Ольги Прислоновой трое приемных детей — Стас, Ксюша и Ира, все они прошли лечение в группе ранней помощи. "Это ранние дети, недоношенные, и конечно, они очень сильно отставали от одногодок. Младшая дочь Ириша в пять месяцев была просто в состоянии новорожденного ребенка, только в год она села, пошла", — говорит Ольга. Старший сын Ольги, Стас, в полтора года не разговаривал и даже не кивал головой в ответ на вопросы. Мальчик не реагировал на просьбы, почти не взаимодействовал со взрослыми.

На эту тему Собрать методики воедино. Как семья из Курска превратила завод в центр реабилитации

"Мы искали какую-то форму для того, чтобы развить их. Они очень сильно отставали. Искали разные развивающие центры, медпомощь — и вот через благотворительный фонд "Хочу домой" нашли эту группу кратковременного пребывания на базе Дома ребенка. Нас приняли, и хотя мы живем очень далеко, решили с мужем, что будем каждый день возить наших малышей", — рассказывает Ольга. О своем решении супруги не пожалели: ожидания полностью оправдались. Дети занимались два курса подряд, всего около восьми месяцев. Пять дней в неделю их наблюдали врачи и психологи, с детьми занимались педагоги. Вообще, заниятия напоминают те, которые проходят в обычном детском саду, но гораздо эффективнее для развития ребенка. "С ними занимались лечебной физкультурой, делали массаж, разные медицинские процедуры и лекарственные препараты назначали. Каждый день были разные развивающие темы, всестороннее развитие малышей", — рассказывает Ольга. В итоге все дети стали соответствовать по развитию своему возрасту.

На эту тему Томские ученые создали новую методику реабилитации детей с ДЦП

Сейчас Стасу и Ксюше по четыре года, Ира на год младше. Семья живет под Костромой — в селе Минском. Все дети ходят в обычный детский сад и даже обгоняют своих ровесников в развитии — читают наизусть стихи, танцуют, свободно общаются с людьми. "Если я с ними иду в магазин, они со всеми здороваются, расспрашивают о делах даже тех покупателей, которых не знают. И я понимаю, что если в раннем возрасте не дать толчок к развитию, то малыш так и окажется обреченным всегда быть в отстающих", — рассказывает мама. У каждого своя программа Дом ребенка выбрали для такой работы неспроста: там были и нужные специалисты, и хорошая техническая база. Малышам там доступна не только медпомощь, но и занятия с психологами и педагогами по методике Монтессори. А с лета 2019-го благодаря нацпроекту "Демография" появилась возможность докупить необходимую технику и обучить в Санкт-Петербурге своих специалистов. А еще маленькие пациенты участвуют в театральных постановках, занимаются творчеством, при этом к каждому ребенку — особый подход. Большинство детей после занятий не то что не отстают от сверстников, а иногда и опережают их в развитии. И уж точно — начинают ходить в обычный детский сад. Догнать сверстников "Вообще, у нас учреждение для детей-сирот, но у нас очень хорошая база, хорошие специалисты, которые занимаются именно детьми раннего возраста — от рождения до четырех лет. Целесообразно было открыть такую группу на базе нашего учреждения. Это дети, которые живут с родителями, но им нужна ранняя помощь", — объясняет главврач областного дома ребенка Светлана Жирнова. Дети занимаются в группах от трех до шести месяцев — это решает медико-педагогический консилиум. Когда ребенок поступает в группу, его осматривают педиатр, невропатолог, проводят беседу дефектолог, психолог.

На эту тему В "Сколково" разработали видеоигру для реабилитации людей с протезами рук

Затем для каждого малыша подбирается своя собственная программа реабилитации. "А потом мы смотрим, может быть, ему через месяц помощь уже не требуется, может быть, ему нужен был толчок, у него все компенсировалось, и мы его выписываем. Кому-то требуется до трех месяцев стандартно, кому-то — до шести месяцев, если дети сложные", — рассказывает Жирнова. Обычно в группе около десяти детей. С ними работают два воспитателя, помощник воспитателя и дефектолог. Как отмечают в доме ребенка, в последнее время в группе в основном дети постарше — от полутора до трех лет. Работа с родителями Занимаются не только с детьми, но и с родителями. "Мы должны родителей научить заниматься с детьми в домашних условиях. У нас есть очень хорошие кабинеты Монтессори, ЛФК, массажа — по всем этим направлениям даются рекомендации. Мы еще приглашаем родителей, чтобы они видели, как заниматься с ребенком в дальнейшем", — рассказывает Жирнова. В прошлом году реабилитацию прошли 36 детей, и главврач считает, что это число должно увеличиваться. "Мы выезжали, вместе с соцзащитой ездили по области, рассказывали про раннюю помощь, про основные принципы, стараемся вести обучение еще и на местах. Я тоже ездила, рассказывала про нас, про особенности. И говорили, что мы можем взять детей из области, не только из Костромы", — объясняет Жирнова. Для иногородних пациентов в Костроме есть квартира, где семьи могут остановиться на время реабилитации детей. Она снимается на средства благотворительного фонда "Дети наши". Квартира двухкомнатная — для двух мам с детьми. Костромская область очень протяженная, в каждом районе региона есть куратор, поддерживающий связь с семьями, дети в которых нуждаются в реабилитации. Куратор собирает документацию, проводит диагностику.

"Квартирой пользуются, она у нас очень востребована, на нее очередь, и мы отчитываемся перед фондом за каждого ребенка. Иногородние родители приезжают туда на месяц", — рассказывает Жирнова. Очень пригодилось и закупленное летом оборудование. "Новое оборудование позволит нам расширить спектр реабилитационных услуг, большее количество детей пройдет через нас. И мы на этом оборудовании сможем восстанавливать не только "родительских" детей, но и детей из Дома ребенка, им тоже необходима ранняя помощь", — рассказывает Жирнова. Метод Монтессори Система Марии Монтессори — образовательная методика, названная по имени своего автора — итальянского педагога середины ХХ века. Основной подход — самостоятельность ребенка, свобода в установленных границах, индивидуально разработанный учебный план.

На эту тему Семьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке

По методике Монтессори с детьми в группе ранней помощи занимается педагог Татьяна Сафронова. Педагог считает, что воспитательный процесс — не односторонний, каждому взрослому есть чему научиться у малышей. "Некоторым детям нельзя заниматься индивидуально, обязательно занятия в паре с другим ребенком. Я начала брать три-четыре человечка", — рассказывает Сафронова. В кабинете Монтессори необычные пособия — фигуры разного размера и формы, конструкторы, бытовые предметы, буквы. "Эти цилиндры разные, нужно подобрать по размеру, — рассказывает Татьяна и показывает тренажер с деревянными фигурами. — Эта система развивает все целиком — сенсорику, движения, мелкую моторику. Когда мы начинаем работать руками — развивается голова". Сафронова проводит и занятия по развитию речи, работа ведется комплексно, все материалы натуральные — дерево, крупы. "Ведь как таковую речь мы не развиваем, мы развиваем мышление, потому что если есть что сказать, то речь течет", — говорит Татьяна.

Региональные особенности Костромская область сильно отличается от соседних регионов — она протяженная, с неравномерной плотностью населения — в северо-восточных районах она низкая. Здесь необходимо создание особой модели ранней медпомощи детям, считает замгубернатора региона Ольга Еремина. "В отличие от Ярославской, Ивановской областей, у нас есть муниципальные образования, где численность населения около 4 тыс., но мы понимаем, что помощь детям, особенно рожденным с нарушениями, которые в дальнейшем могут привести к инвалидизации, там затруднена. Это не только помощь специалиста высокого класса, но и психологическая, дефектологическая помощь", — объясняет Еремина.