Очень ранняя помощь. Как в Костроме спасают детей от возможной инвалидности

У Ольги Прислоновой трое приемных детей — Стас, Ксюша и Ира, все они прошли лечение в группе ранней помощи. "Это ранние дети, недоношенные, и конечно, они очень сильно отставали от одногодок. Младшая дочь Ириша в пять месяцев была просто в состоянии новорожденного ребенка, только в год она села, пошла", — говорит Ольга.
Старший сын Ольги, Стас, в полтора года не разговаривал и даже не кивал головой в ответ на вопросы. Мальчик не реагировал на просьбы, почти не взаимодействовал со взрослыми.
"Мы искали какую-то форму для того, чтобы развить их. Они очень сильно отставали. Искали разные развивающие центры, медпомощь — и вот через благотворительный фонд "Хочу домой" нашли эту группу кратковременного пребывания на базе Дома ребенка. Нас приняли, и хотя мы живем очень далеко, решили с мужем, что будем каждый день возить наших малышей", — рассказывает Ольга.
О своем решении супруги не пожалели: ожидания полностью оправдались. Дети занимались два курса подряд, всего около восьми месяцев. Пять дней в неделю их наблюдали врачи и психологи, с детьми занимались педагоги. Вообще, заниятия напоминают те, которые проходят в обычном детском саду, но гораздо эффективнее для развития ребенка.
"С ними занимались лечебной физкультурой, делали массаж, разные медицинские процедуры и лекарственные препараты назначали. Каждый день были разные развивающие темы, всестороннее развитие малышей", — рассказывает Ольга. В итоге все дети стали соответствовать по развитию своему возрасту.
Сейчас Стасу и Ксюше по четыре года, Ира на год младше. Семья живет под Костромой — в селе Минском. Все дети ходят в обычный детский сад и даже обгоняют своих ровесников в развитии — читают наизусть стихи, танцуют, свободно общаются с людьми.
"Если я с ними иду в магазин, они со всеми здороваются, расспрашивают о делах даже тех покупателей, которых не знают. И я понимаю, что если в раннем возрасте не дать толчок к развитию, то малыш так и окажется обреченным всегда быть в отстающих", — рассказывает мама.
У каждого своя программа
Дом ребенка выбрали для такой работы неспроста: там были и нужные специалисты, и хорошая техническая база. Малышам там доступна не только медпомощь, но и занятия с психологами и педагогами по методике Монтессори. А с лета 2019-го благодаря нацпроекту "Демография" появилась возможность докупить необходимую технику и обучить в Санкт-Петербурге своих специалистов.
А еще маленькие пациенты участвуют в театральных постановках, занимаются творчеством, при этом к каждому ребенку — особый подход. Большинство детей после занятий не то что не отстают от сверстников, а иногда и опережают их в развитии. И уж точно — начинают ходить в обычный детский сад.
Догнать сверстников
"Вообще, у нас учреждение для детей-сирот, но у нас очень хорошая база, хорошие специалисты, которые занимаются именно детьми раннего возраста — от рождения до четырех лет. Целесообразно было открыть такую группу на базе нашего учреждения. Это дети, которые живут с родителями, но им нужна ранняя помощь", — объясняет главврач областного дома ребенка Светлана Жирнова.
Дети занимаются в группах от трех до шести месяцев — это решает медико-педагогический консилиум. Когда ребенок поступает в группу, его осматривают педиатр, невропатолог, проводят беседу дефектолог, психолог.
Затем для каждого малыша подбирается своя собственная программа реабилитации.
"А потом мы смотрим, может быть, ему через месяц помощь уже не требуется, может быть, ему нужен был толчок, у него все компенсировалось, и мы его выписываем. Кому-то требуется до трех месяцев стандартно, кому-то — до шести месяцев, если дети сложные", — рассказывает Жирнова.
Обычно в группе около десяти детей. С ними работают два воспитателя, помощник воспитателя и дефектолог. Как отмечают в доме ребенка, в последнее время в группе в основном дети постарше — от полутора до трех лет.
Работа с родителями
Занимаются не только с детьми, но и с родителями. "Мы должны родителей научить заниматься с детьми в домашних условиях. У нас есть очень хорошие кабинеты Монтессори, ЛФК, массажа — по всем этим направлениям даются рекомендации. Мы еще приглашаем родителей, чтобы они видели, как заниматься с ребенком в дальнейшем", — рассказывает Жирнова.
В прошлом году реабилитацию прошли 36 детей, и главврач считает, что это число должно увеличиваться. "Мы выезжали, вместе с соцзащитой ездили по области, рассказывали про раннюю помощь, про основные принципы, стараемся вести обучение еще и на местах. Я тоже ездила, рассказывала про нас, про особенности. И говорили, что мы можем взять детей из области, не только из Костромы", — объясняет Жирнова.
Для иногородних пациентов в Костроме есть квартира, где семьи могут остановиться на время реабилитации детей. Она снимается на средства благотворительного фонда "Дети наши". Квартира двухкомнатная — для двух мам с детьми.
Костромская область очень протяженная, в каждом районе региона есть куратор, поддерживающий связь с семьями, дети в которых нуждаются в реабилитации. Куратор собирает документацию, проводит диагностику.
"Квартирой пользуются, она у нас очень востребована, на нее очередь, и мы отчитываемся перед фондом за каждого ребенка. Иногородние родители приезжают туда на месяц", — рассказывает Жирнова.
Очень пригодилось и закупленное летом оборудование. "Новое оборудование позволит нам расширить спектр реабилитационных услуг, большее количество детей пройдет через нас. И мы на этом оборудовании сможем восстанавливать не только "родительских" детей, но и детей из Дома ребенка, им тоже необходима ранняя помощь", — рассказывает Жирнова.
Метод Монтессори
Система Марии Монтессори — образовательная методика, названная по имени своего автора — итальянского педагога середины ХХ века. Основной подход — самостоятельность ребенка, свобода в установленных границах, индивидуально разработанный учебный план.
По методике Монтессори с детьми в группе ранней помощи занимается педагог Татьяна Сафронова. Педагог считает, что воспитательный процесс — не односторонний, каждому взрослому есть чему научиться у малышей.
"Некоторым детям нельзя заниматься индивидуально, обязательно занятия в паре с другим ребенком. Я начала брать три-четыре человечка", — рассказывает Сафронова.
В кабинете Монтессори необычные пособия — фигуры разного размера и формы, конструкторы, бытовые предметы, буквы. "Эти цилиндры разные, нужно подобрать по размеру, — рассказывает Татьяна и показывает тренажер с деревянными фигурами. — Эта система развивает все целиком — сенсорику, движения, мелкую моторику. Когда мы начинаем работать руками — развивается голова".
Сафронова проводит и занятия по развитию речи, работа ведется комплексно, все материалы натуральные — дерево, крупы. "Ведь как таковую речь мы не развиваем, мы развиваем мышление, потому что если есть что сказать, то речь течет", — говорит Татьяна.
Региональные особенности
Костромская область сильно отличается от соседних регионов — она протяженная, с неравномерной плотностью населения — в северо-восточных районах она низкая. Здесь необходимо создание особой модели ранней медпомощи детям, считает замгубернатора региона Ольга Еремина.
"В отличие от Ярославской, Ивановской областей, у нас есть муниципальные образования, где численность населения около 4 тыс., но мы понимаем, что помощь детям, особенно рожденным с нарушениями, которые в дальнейшем могут привести к инвалидизации, там затруднена. Это не только помощь специалиста высокого класса, но и психологическая, дефектологическая помощь", — объясняет Еремина.
Реабилитацией занимаются не только в Костроме. "С детьми занимаются в центре развития "Лесная сказка" в Буйском районе, в работу активно включена областная детская больница, где есть отделение реабилитации, оснащенное необходимым оборудованием. В эту модель включен Первомайский дом для детей с нарушениями в развитии", — говорит Еремина.
Врачи и педагоги также наблюдают детей дистанционно. Родители в любой момент могут получить консультацию и скорректировать свои занятия с ребенком. Есть и выездная работа — закуплен транспорт, созданы полипрофильные службы. Они выезжают в районы, к которым прикреплены, осматривают детей, оказывают консультацию родителям.
"Эта система вряд ли будет полезна для детей с множественными дефектами здоровья при рождении. Здесь мы говорим о коррекционной и профилактической работе с теми детьми, которые в дальнейшем без сопровождения могут стать инвалидами. Это профилактика отказов: семья не будет брошена, ей будет оказана помощь", — говорит Еремина.
Светлана Сергеева