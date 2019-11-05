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В трех регионах Северо-Запада в ночь со вторника на среду ожидается снегопад

Речь идет об Архангельской, Вологодской областях и Республике Коми

ТАСС, 5 ноября. Снегопад ожидается в ночь со вторника на среду в Архангельской, Вологодской областях и в Республике Коми, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук.

"Это опасное явление, в крайних южных регионах [Архангельской области] - Вельском, Котласском, Вилегодском - в течение ночи может выпасть более 20 мм осадков в виде снега. Это вызвано прохождением теплого фронта, который еще в большей степени затронет Вологодскую область и Республику Коми", - сказала она.

ГУ МЧС по Архангельской области объявило штормовое предупреждение на ночь и на день 6 ноября. Прогнозируется, что в северных районах региона температура вечером во вторник начнет снижаться, ночью при прояснениях до минус 19 градусов. "Но это похолодание будет непродолжительным. К выходным мы ожидаем теплый фронт, и температура повысится", - добавила собеседница агентства.

Штормовое предупреждение объявлено и главным управлением МЧС по Республике Коми на юге региона, в Прилузском районе, где ожидается сильный снегопад и гололед. "В течение дня 5 ноября в Прилузском районе ожидается сильное отложение мокрого снега, 35-40 мм. Возможны риски возникновения ЧС и происшествий: нарушения электроснабжения в населенных пунктах из-за налипания снега на провода, риск затруднения движения на автодороге, ДТП по причине ухудшения видимости, снежных накатов и гололедицы, риск травматизма населения", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, 6 ноября в эпицентре непогоды окажутся все южные и центральные районы Коми, включая Сыктывкар. Причиной непогоды стал обширный североатлантический циклон, принесший теплый и влажный воздух, снегопады, метели и усиление ветра до 15-18 м в секунду. Непогода продержится в регионе до четверга, 7 ноября, после чего прогнозируется резкое похолодание, гололед.

На севере Коми, в заполярной Воркуте из-за метели во вторник отменены занятия в первую и вторую смены для школьников с первого по пятый классы, сообщили ТАСС в администрации города. "Сейчас в Воркуте минус 3 градуса, ветер порывами до 8-13 м/с. К вечеру обещают усиление ветра до 17 м/с, 6 ноября ночью и днем обещают метель, снег, ветер порывами до 17 м/с. Во избежание происшествий воркутинцам с вечера понедельника рекомендовали не выезжать на личном транспорте на кольцевую автодорогу (связывает Воркуту со всеми поселками и угледобывающими шахтами), ЧП на кольцевой не зафиксировано. На данный момент расчищена от снега кольцевая автодорога и центральные улицы города, дворы расчищают управляющие компании", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Воркуты.

Теги
РоссияАрхангельская областьВологодская областьКоми
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