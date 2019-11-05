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Новые спальные районы Санкт-Петербурга впервые украсят к Новому Году

К празднику также впервые украсят Володарский мост

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга впервые в преддверии Нового Года украсят улицы в спальных районах новостроек - в частности, Шушары и Парнас. Кроме того, к празднику впервые появится декор на Володарском мосту, сообщил во вторник журналистам председатель городского комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

"Основной акцент будет сделан на спальные, удаленные от центра районы, в том числе Шушары и совершенно новые районы - в частности, на Парнасе новостройки, они в этом году тоже будут украшены, до этого оформление никак не производилось. И по таким районам как Выборгский, Приморский, Калининский, Адмиралтейский, Пушкинский. Настроение доберется и до наших городских окраин", - рассказал Рябовол во время пресс-тура, посвященного оформлению Петербурга к Новому Году и Рождеству.

Всего программа оформления Санкт-Петербурга к Новому Году и Рождеству включает в себя порядка 177 адресов. По данным городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ, на проспектах, улицах и площадях Петербурга установят более 3,5 тыс. элементов праздничного оформления, что на 30% больше, чем в прошлом году. Это световые композиции на опорах освещения, тросовых конструкциях, кустарниках и деревьях, в чашах фонтанов, панно и светодинамические композиции на фасадах зданий.

"Володарский мост будет впервые украшаться, еще сделан акцент на Семимостье - там большая прогулочная пешеходная зона, где много традиционно людей гуляет, будет праздничное настроение и новогоднее ощущение у всех жителей города", - добавил Рябовол.

Украшение Невского проспекта по сравнению с прошлым годом кардинально не изменится, а на Исаакиевской площади могут появиться звезды Гернгута - симметричные объемные многолучевые звезды. Как отметил глава комитета, рождественская ярмарка в этом году переедет с Пионерской площади на Манежную площадь и Малую Садовую улицу. На Дворцовой площади по традиции установят 25-метровую искусственную новогоднюю ель, огни на которой зажгутся 20 декабря.

Как отметили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ, в этом году объем финансирования на централизованное оформление города к новогодним праздникам составил порядка 337 млн рублей, что на 7% больше прошлогоднего.

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