Претенденты на "Вологодский гектар" зарезервировали 70% земель еще в трех районах области

ВОЛОГДА, 5 ноября. /ТАСС/. Еще три района Вологодской области - Вытегорский, Бабаевский и Харовский - подключились к программе "Вологодский гектар", по которой жители любого уголка России могут получить бесплатно в собственность до 10 гектаров земли, а компании - до 100 гектаров для ведения сельского хозяйства. 70% участков, выделенных под программу в этих районах, уже зарезервированы, сообщил во вторник заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.

Программу запустили с 1 апреля 2019 года в Вожегодском, Вашкинском и Никольском районах, где под нее выделили 3,3 тыс. га пустующих земель сельскохозяйственного назначения.

"С 1 ноября к программе подключились еще три района - Вытегорский, Бабаевский и Харовский, это еще 1,5 тыс. га, участки уже внесены в специальную информационную систему гектар35.ру, она позволяет выбрать земельный надел и подать заявку в режиме онлайн. Первая заявка была зафиксирована в 3 часа ночи 1 ноября. И в этот же день более половины земель были зарезервированы - подана 51 заявка на 856 га. На сегодня количество интересантов возросло до 68, они заявились на 1,05 тыс. га, это 70% от выделенной земли. Очевидно, что интерес к данной программе не уменьшился", - сообщил Зайнак на оперативном совещании регионального правительства.

По его данным, на первом этапе программы, когда в ней участвовали три района, 59 человек стали обладателями 550 гектаров. Кроме того, зафиксировано 396 уведомлений, у их авторов есть в распоряжении два месяца, чтобы составить схему расположения выбранного участка на кадастровом плане и подать заявление о предварительном согласовании этого участка.

"Сегодня собственниками вологодских гектаров становятся далеко не только жители нашей области, вожегодские и вашкинские земли оказались интересны жителям Мурманской, Ярославской, Ленинградской, Московской областей, Татарстана, Санкт-Петербурга, Москвы. На сегодня земельные участки в первых трех районах практически все зарезервированы, из 3300 га осталось свободными всего около 40 гектаров. Еще три района отобраны в программу по тем же критериям - наличие инфраструктуры инженерной, транспортной, социальной, а также готовность руководства района к участию в проекте", - сказал замгубернатора.

Глава региона Олег Кувшинников поручил к 1 апреля 2020 года проанализировать итоги первых двух этапов программы и поработать вопросы участия в ней других муниципалитетов.

О проекте

Программа "Вологодский гектар" разработана областным правительством по примеру федеральной программы "Дальневосточный гектар", по которой всем желающим предлагают участок для освоения на Дальнем Востоке. Под "Вологодский гектар" поэтапно планировали выделить 468 тыс. га пустующих сельскохозяйственных земель в 14 отдаленных районах. Так власти намерены вернуть в оборот заброшенные земли, остановить отток населения в крупные промышленные центры. Участки предоставляются в собственность для ведения сельского хозяйства, фермерства, выпаса скота, посевов, строительства животноводческих комплексов.