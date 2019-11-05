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Поезда на пяти направлениях ОЖД следуют с задержками

Составы выбились из расписания из-за неблагоприятных погодных условий

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 ноября. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия привели к сбоям в работе контактной сети и задержкам поездов на пяти направлениях Октябрьской железной дороги (ОЖД). Из расписания выбились составы, следующие через участки Саблино - Колпино, Верево - Гатчина, Санкт-Петербург - Строганово, Санкт-Петербург - Волховстрой. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

"Ввиду неблагоприятных погодных условий вечером 5 ноября на ряде направлений Октябрьской железной дороги наблюдаются сбои в работе устройств контактной сети. В связи с этим в настоящее время с задержками следуют поезда на участках: Саблино - Колпино, Верево - Гатчина, Санкт-Петербург - Строганово, Санкт-Петербург - Волховстрой", - говорится в сообщении.

Специалисты ОЖД организовали оперативный штаб, который работает над нормализацией графиков движения поездов.

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РоссияКарелия
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