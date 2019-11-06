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Новую школу откроют в Кызыле до конца года вместо аварийной

Здание будет рассчитано на 825 мест

КЫЗЫЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Новую школу откроют в тувинской столице до конца текущего года. В нее распределят учеников из ранее закрытой аварийной школы, сообщила ТАСС министр образования и науки Тувы Татьяна Санчаа.

"До конца года мы сдаем большую школу на 825 мест. В Кызыле. У нас была закрыта аварийная школа №14, пришлось распределить учеников по переполненным школам Кызыла. Большая часть детей из закрытой будет направлена в эту новую школу", - сказала Санчаа.

Она добавила, что в 2020 году также ожидается открытие школы на 176 мест в приграничном с Монголией районе. Новое учебное заведение заменит старую и ветхую школу.

По словам министра, в Туве стоит задача по разгрузке школ, многие из которых вынуждены учить школьников в три смены. Кроме того, в регионе 37 ветхих школ, часть из которых была построена более 70 лет назад.

"Поднимем качество образования, потому что условия определяют качество", - подчеркнула она, добавив, что для ликвидации третьей смены необходимо строительство четырех новых школ.

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