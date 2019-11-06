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Сточные воды в Дербенте будут сбрасываться в море за пределами города

В 2020 году планируется, что в городе частично начнут работу очистные сооружения

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Сбросы сточных вод в Каспийское море в дагестанском Дербенте будут выведены за пределы прибрежной зоны в черте города к концу 2020 года, сообщил в интервью ТАСС мэр Дербента Хизри Абакаров.

"В черте города восемь прямых стоков в море - все их сейчас выводим за пределы Дербента. В этом году прокладываем канализационную трубу, которая на километр уйдет в море, 60% всех городских стоков будет аккумулироваться в одну трубу и выводиться за 1 км от береговой линии, оставшиеся 40% в следующем году также будут аккумулироваться и выводиться за километр от прибрежной зоны", - сказал Абакаров.

Кроме того, по его словам, планируется, что в следующем году в городе частично начнут работу очистные сооружения. "В 2020 году должны заработать 10% мощности очистительных сооружений. <…> В 2022 году эти стоки будут выводиться [в море] в очищенном состоянии", - пояснил мэр Дербента.

В августе министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев сообщал ТАСС, что до 2022 года очистные сооружения должны быть построены в четырех городах республики: Махачкале, Каспийске, Избербаше и Дербенте.

Строительство очистных сооружений в Дербенте было начато в 2008 году в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2008-2013 годы)". В настоящее время проект включен в госпрограмму РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года". Планируемая мощность строящихся очистных сооружений - 25 тыс. куб. в сутки.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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