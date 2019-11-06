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В Дербенте готовы продолжить археологические раскопки для уточнения возраста города

Официально признано, что Дербенту 2 тыс. лет, его юбилей отмечался в 2015 году

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти одного из древнейших в мире городов Дербента в Дагестане намерены продолжить работу по установлению возраста города, сообщил в интервью ТАСС мэр Хизри Абакаров.

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Официально признано, что Дербенту 2 тыс. лет, его юбилей отмечался в 2015 году. В настоящее время самым древним городом России является Керчь, чей возраст оценивается более чем в 2,6 тыс. лет. Тем не менее ряд исследователей полагают, что истинный возраст Дербента около 5 тыс. лет.

"Мы тоже считаем, что городу 5000 лет, тем более, когда представлены научные доказательства. Идея привлекает людей, в том числе и тех, кто готов вкладывать в исследования свои средства. Есть компания, которая готова спонсировать дальнейшие археологические раскопки, чтобы дополнить доказательную базу. Но, конечно, все будет зависеть от мнения ученых", - сказал Абакаров.

В сентябре профессор Северо-Кавказского федерального университета, археолог Александр Кудрявцев сообщал ТАСС, что существуют доказательства того, что возраст Дербента - не 2 тыс., а 5 тыс. лет. В частности, по его словам, об этом говорит обнаруженное археологами поселение, которое находилось на месте крепости Нарын-Кала в эпоху ранней бронзы и позднего неолита - IV - начале III тысячелетия до н.э.

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