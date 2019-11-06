На Ставрополье отремонтируют аварийный участок водовода

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Аварийный участок магистрального водовода в Благодарненском городском округе Ставропольского края отремонтируют к середине 2020 года. На эти цели будет направлено более 60 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

"В Благодарненском городском округе капитально отремонтируют большой участок магистрального водовода. Замена аварийного участка магистрального водовода начнется в этом году. Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойную подачу качественной воды жителям населенных пунктов не только Благодарненского городского округа, но и Туркменского, Буденновского, Арзгирского районов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предстоит капитально отремонтировать участок магистрального водовода протяженностью 6 км от очистных сооружений воды села Александрия до города Благодарный. Завершить работы планируется в первой половине 2020 года.

"Этот участок водовода давно нуждается в масштабной модернизации. Из-за высокого давления в системе любой порыв здесь может привести к серьезной потере питьевой воды и даже подтоплению земельных участков. Реализация проекта с использованием труб из современных материалов исправит эту ситуацию и обеспечит запас прочности водовода на несколько десятков лет вперед", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Ставропольского края Романа Марченко.