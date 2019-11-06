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В Железноводске весной высадят более 100 тыс. тюльпанов экзотических сортов

Всего цветами украсят свыше 3 тыс. квадратных метров

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Более 100 тыс. тюльпанов экзотических сортов, а также 200 тыс. бегоний, сальвий и канн высадят весной 2020 года в Железноводске в Ставропольском крае, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"Весной Железноводск расцветет тюльпановым многоцветием. На ставропольском курорте высадят более 100 тыс. разноцветных тюльпанов экзотических сортов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации ТАСС уточнили, что экзотические тюльпаны в 2020 году высадят впервые. "В прошлые годы высаживались обычные тюльпаны, по объемам их было меньше. В 2020 году впервые посадят исключительно экзотические сорта", - сказал собеседник агентства, добавив, что для озеленения используют цветы сортов Дон Кихот, Барселона и Мадам Бовари.

Всего цветами украсят свыше 3 тыс. квадратных метров.

В пресс-службе добавили, что озеленительные работы будут проводить на клумбах в западной части города, на восточном въезде в Железноводск и в курортной зоне.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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