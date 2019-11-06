Северная Осетия готовит пять проектов для участия в конкурсе благоустройства малых городов

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии готовят пять проектов для участия в третьем Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Серьезным подспорьем в деле создания комфортных общественных пространств является участие Северной Осетии в федеральном конкурсе малых городов, что позволяет получать внушительные субсидии на реализацию проектов-победителей. Республика готовит пять проектов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в частности, власти Моздока намерены преобразовать Парк Победы, в Ардоне считают целесообразным благоустроить Комсомольский парк. На стадии формирования находятся проекты создания новых общественных территорий в Алагире, Беслане и Дигоре.

"Важно, чтобы местные власти при разработке проектных и технических решений в полной мере учитывали пожелания и предложения неравнодушных горожан. До 15 января Северная Осетия должна направить в федеральный центр всю необходимую документацию для участия в конкурсе", - приводятся в сообщении слова главы региона Вячеслава Битарова.

Конкурс лучших проектов благоустройства организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за два года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализовываются на территории 63 субъектов. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 до 100 млн рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей ежегодно. В соответствии с реализацией нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2024 года должно быть реализовано 480 проектов-победителей конкурса.