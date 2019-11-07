Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Второй в мире случай нереста древней акулы зафиксирован в Приморском океанариуме

В прошлом году самка в Приморском океанариуме отложила 16 яиц, но все они оказались неоплодотворенными
Яйца зебровидной бычьей акулы Приморский океанариум
Описание
Яйца зебровидной бычьей акулы
© Приморский океанариум

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Специалисты в Приморском океанариуме наблюдают начало нереста зебровидной бычьей акулы, которая является самым древним представителем на Земле. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба организации.

"Это второй зафиксированный в мире случай нереста зебровидной бычьей акулы в неволе, и оба случая зарегистрированы у нас в океанариуме. Эти акулы никогда не разводились в неволе, и любая полученная нами информация бесценна, в дальнейшем она позволит создать полную картину размножения этого древнего хищника", - рассказал начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаила Стрельцова.

В прошлом году эта же самка отложила 16 яиц, но все они оказались неоплодотворенными - самцы были еще не половозрелы. Какими будут яйца в этом году - специалисты смогут выяснить через несколько месяцев.

Представители зебровидной бычьей акулы появились около 242 млн лет назад и со времен динозавров практически не изменились. Из всех живущих сейчас акул они являются наиболее древними.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Орнитологи Забайкалья соорудили гнезда для редких птиц
Искусственные гнезда находятся в степях, где нет деревьев и скал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС