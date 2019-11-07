Второй в мире случай нереста древней акулы зафиксирован в Приморском океанариуме

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Специалисты в Приморском океанариуме наблюдают начало нереста зебровидной бычьей акулы, которая является самым древним представителем на Земле. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба организации.

"Это второй зафиксированный в мире случай нереста зебровидной бычьей акулы в неволе, и оба случая зарегистрированы у нас в океанариуме. Эти акулы никогда не разводились в неволе, и любая полученная нами информация бесценна, в дальнейшем она позволит создать полную картину размножения этого древнего хищника", - рассказал начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаила Стрельцова.

В прошлом году эта же самка отложила 16 яиц, но все они оказались неоплодотворенными - самцы были еще не половозрелы. Какими будут яйца в этом году - специалисты смогут выяснить через несколько месяцев.

Представители зебровидной бычьей акулы появились около 242 млн лет назад и со времен динозавров практически не изменились. Из всех живущих сейчас акул они являются наиболее древними.