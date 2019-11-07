Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уральские оборонщики разработали вертикальный автомобильный паркинг для российских городов

Серийное производство начнется в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургское научно-производственное предприятие "Старт" (холдинг "Технодинамика" ГК "Ростех") завершило разработку вертикального паркинга для автомобилей. Его создавали для устранения нехватки парковочных мест в российских городах. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Ринат Идрисов.

Парковка имеет проектное обозначение СНМ-100: "склад-накопитель механизированный" - металлический каркас со встроенными подвижными многоярусными платформами хранения машин.

"По СНМ-100 конструкторские работы завершены. Идет подготовка производства, испытания", - сказал Идрисов.

Он сообщил, что предприятие готово приступить к серийному производству паркингов в 2020 году.

"Мы сейчас активно работаем с Москвой, Московской областью, Петербургом, где такие паркинги наиболее необходимы", - отметил Идрисов.

НПП "Старт" специализируется на разработке механизмов для зенитных ракетных комплексов, корабельных и авиационных пусковых и катапультных установок, комплексов обслуживания ракетных систем морского и воздушного базирования. "Старт" передал в серийное производство более 320 новых образцов вооружений. Предприятие поставляет военную технику в страны СНГ, Ближнего Востока, Америки, Азии и Африки.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Второй в мире случай нереста древней акулы зафиксирован в Приморском океанариуме
В прошлом году самка в Приморском океанариуме отложила 16 яиц, но все они оказались неоплодотворенными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС