Уральские оборонщики разработали вертикальный автомобильный паркинг для российских городов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургское научно-производственное предприятие "Старт" (холдинг "Технодинамика" ГК "Ростех") завершило разработку вертикального паркинга для автомобилей. Его создавали для устранения нехватки парковочных мест в российских городах. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Ринат Идрисов.

Парковка имеет проектное обозначение СНМ-100: "склад-накопитель механизированный" - металлический каркас со встроенными подвижными многоярусными платформами хранения машин.

"По СНМ-100 конструкторские работы завершены. Идет подготовка производства, испытания", - сказал Идрисов.

Он сообщил, что предприятие готово приступить к серийному производству паркингов в 2020 году.

"Мы сейчас активно работаем с Москвой, Московской областью, Петербургом, где такие паркинги наиболее необходимы", - отметил Идрисов.

НПП "Старт" специализируется на разработке механизмов для зенитных ракетных комплексов, корабельных и авиационных пусковых и катапультных установок, комплексов обслуживания ракетных систем морского и воздушного базирования. "Старт" передал в серийное производство более 320 новых образцов вооружений. Предприятие поставляет военную технику в страны СНГ, Ближнего Востока, Америки, Азии и Африки.