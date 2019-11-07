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Временное представительство Третьяковской галереи откроется в Самаре в 2020 году

Оно будет располагаться в одном из зданий на улице Фрунзе в исторической части Самары

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Временное представительство Третьяковской галереи откроется в Самаре в 2020 году на период реставрации основного здания, в котором будет располагаться филиал столичной галереи. Об этом ТАСС сообщил директор самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко.

"Мы планируем открыть временное представительство Третьяковской галереи, где будут проходить лекции, занятия. Прийти в Третьяковку в Самаре можно будет уже в следующем году", - сказал он.

Филиал Третьяковской галереи в Самаре планируется открыть в 2022 году в здании Фабрики-кухни, которое сейчас находится на реконструкции. Здание Фабрики-кухни построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой и выполнено в виде серпа и молота. После постройки там размещался комбинат питания, затем торговые ряды. В 1990-х годах здание пришло в запустение, сейчас осуществляется его реставрация. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

Временное представительство будет располагаться в одном из зданий на ул. Фрунзе в исторической части Самары.

Теги
РоссияСамарская область
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