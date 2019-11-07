Почту России оштрафовали за установку пластиковой двери в историческом здании Иркутска

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Кировский райсуд Иркутска оштрафовал на 50 тыс. рублей Почту России за несанкционированную замену деревянной двери на пластиковую в историческом здании почтового отделения постройки XVIII века. Об этом в четверг сообщается на сайте суда.

В марте один из блогеров опубликовал сообщение, что в здании на улице Степана Разина в Иркутске уникальную деревянную входную группу заменили на пластиковую дверь. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области инициировала привлечение Почты России к административной ответственности.

"Установлено, что на главном юго-западном фасаде объекта культурного наследия проведены работы по замене входных дверей, устройству входной группы с пандусами, демонтажу входного тамбура, которые не были согласованы службой. Суд назначил ФГУП "Почта России" наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

За подобные действия для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 тыс. до 1 млн рублей. Почте России суд назначил штраф ниже минимального.

Дверь в здании, в котором с 1803 года располагалась почтовая контора, заменили в декабре 2018 года. Ответчик пояснил, что провел ремонтные работы для обеспечения доступности инвалидов. При проведении работ не были нарушены конструктивные элементы здания. Демонтированные элементы, по словам ответчика, не представляли исторической ценности, поскольку имели современное происхождение.