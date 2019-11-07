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Глава Кузбасса потребовал усилить меры безопасности после резонансных преступлений

Также Сергей Лаврентьев поручил дополнительно проверить места хранения огнестрельного оружия

КЕМЕРОВО, 7 ноября. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев потребовал от правоохранительных органов усилить меры безопасности на территории Кемеровской области после серии резонансных преступлений. Об этом губернатор заявил в четверг на оперативном совещании с представителями силовых ведомств.

"Главному управлению МВД России по Кемеровской области, Управлению ФСБ, Росгвардии по Кемеровской области поручено организовать проверку лидеров и активных участников организованный преступных группировок, для этого обеспечить оперативный обмен информацией. ГУ МВД по Кемеровской области - взять на контроль проверку информации о лицах, незаконно хранящих, изготавливающих, перевозящих огнестрельное оружие, управлению Росгвардии по Кемеровской области - организовать дополнительную проверку по местам хранения огнестрельного оружия. К выполнению задач приступить немедленно", - дал поручение Цивилев.

31 октября в кузбасском Киселевске во время вооруженного нападения был убит экс-мэр города Сергей Лаврентьев, руководивший муниципалитетом в течение 15 лет. В среду, 6 ноября, в центре Кемерова было совершено покушение на убийство сопредседателя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя, он получил огнестрельное ранение в грудь и в настоящий момент находится в реанимации. Все нападавшие задержаны, возбуждены и расследуются уголовные дела.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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