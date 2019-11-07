Эксперт: доступность агрокредитов сдерживает поток старообрядцев в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Основным сдерживающим фактором для семей южноамериканских староверов, которые хотели бы переехать на историческую родину в Приморский край, остается вопрос доступности и длительности кредитования на развитие крестьянского хозяйства. Эту точку зрения высказал в беседе с ТАСС председатель правления Приморской общественной организации "Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений" Сергей Пушкарёв.

К настоящему времени в Приморье по программе добровольного переселения соотечественников приехали уже более 100 староверов. Они вернулись из Боливии, Бразилии, Уругвая и США. Президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума 2019 года предложил разработать программу для переселения соотечественников из стран дальнего зарубежья.

"Основное, что просят такие переселенцы - это обеспечить их долгосрочными кредитами на строительство жилья и создание крестьянско-фермерского хозяйства. Сегодня такие возможности появляются, есть, к примеру, программы по линии департамента сельского хозяйства Приморского края, предложения от Сельхозбанка. Но основной сдерживающий фактор - размер и длительность кредитов. Ведь речь идет о разработке земли, которая не пахалась 20-25 лет, в которую вкладываются силы и средства, а отдача может появиться только на третий-четвертый год", - сказал Пушкарёв.

Он отметил, что остро стоит вопрос доступного лизинга, ведь для корчевания участков нужны тяжелые трактора, каждый из которых стоит от 20 млн рублей. Также нужны комбайны, сеялки, приобрести которые без "длинных кредитов" переселенцы не в состоянии.

"В июне 2019 года, - сказал Пушкарёв, - на меня вышел Алексей Чупров, старовер из Уругвая. У него 15 взрослых детей и они серьезно намереваются переселиться сюда как можно скорее. Совместно с администрацией Приморского края мы подготовили встречу с губернатором, на которой присутствовали все заинтересованные директора департаментов, которым Олег Николаевич Кожемяко, губернатор Приморья дал поручение проработать вопрос предоставления переселенцам земли и другой поддержки. Конечно, они приезжают сюда не босыми, у них есть какой-то капитал, но обрабатывать заброшенную землю в зоне рискованного земледелия, какой является Приморье, тут без помощи властей не обойтись".

Старообрядцы на Дальнем Востоке

Современные старообрядцы в странах дальнего зарубежья - это преимущественно потомки живших в Забайкалье и Приамурье староверов, которые через Китай и Гонконг при поддержке Красного Креста в 1955-1956 годах уехали из СССР, пересекли Тихий океан. Большая часть из них прибыла на юг Бразилии, меньшая - в Австралию.

В июне 2017 года была сформирована рабочая группа по содействию добровольному переселению и адаптации в России соотечественников-старообрядцев, проживающих за рубежом, с учетом особенностей их менталитета и хозяйственного уклада. В сентябре и октябре 2018 года состоялась поездка лидеров 12 зарубежных общин староверов по 10 регионам России.

В Приморье староверы ведут хозяйство в основном в селах Дерсу Красноармейского района и Любитовка Дальнереченского района, а также в общине под городом Свободный Амурской области. В их пользовании более 7 тыс. га земли. У переселенцев родилось более 30 детей, создано 10 семей. Ответственным органом по вопросам взаимодействия, адаптации и поддержки старообрядцев, переехавших в ДФО или планирующих переезд, является Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.