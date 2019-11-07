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Ученый: мужчины на Кавказе 2 тыс. лет назад одевались в стиле "милитари" на римский манер

Находки, сделанные на могильнике Заюково-3 в Кабардино-Балкарии, дали специалистам более полное представление об эпохе формирования раннеаланской археологической культуры

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Мужчины на Северном Кавказе служили "по контракту" в армии Древнего Рима и одевались в стиле "милитари" на римский манер. Об этом свидетельствуют находки, сделанные на могильнике Заюково-3 в Баксанском районе Кабардино-Балкарии в 2019 году, рассказала ТАСС начальник Объединенной Северокавказской археологической экспедиции Анна Кадиева.

"Самым значимым открытием сезона является погребение под номером 174, в котором были похоронены четыре человека, предположительно родственники. В этом захоронении находились предметы, которые можно уверенно датировать I - началом II в. н.э. Прежде всего это римская фибула "Авцисса", которые массово изготавливали в мастерских специально для солдат римской армии. Тут можно бы сказать, что мы имеем дело с трофейной фибулой, однако вместе с ней на ногах погребенного были обнаружены две римские пряжки, серебряная и бронзовая. Там же были найдены железные удила с псалиями (пара деталей, прикреплявшихся к концам удил для их закрепления во рту у коня - прим. ТАСС), которые, скорее всего, также были изготовлены в римских мастерских. <. . .> Этот воин, местный сарматизированный горец, вполне мог служить в римской армии в качестве кавалериста-наемника", - рассказала Кадиева.

Кроме воина и еще двух мужчин в погребении обнаружены останки женщины. "У нее на пальцах были два перстня, выполненных по достаточно сложной технологии: каждый отлит из белого прозрачного стекла с золотистыми нитями из того же материала, а посередине сделана стеклянная же вставка темного цвета. Это, безусловно, вещь римской работы. Для своего времени она достаточно дорогая, а для варварского мира - и вовсе бесценная, поскольку своего стеклоделия на Северном Кавказе тогда не было", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, на шее у древней горянки археологи нашли медальон с насыщенно-лиловым аметистом высокой прозрачности. "Это камень высокого ювелирного качества, вполне достойный своей золотой оправы. Из этого мы делаем вывод, что богатые воины-уроженцы Северного Кавказа могли дарить своим избранницам дорогие украшения, изготовленные в Римской империи, которая тогда считалась центром мира", - сказала ученый.

Начиная с эпохи императора Нерона (54-68) Римская империя распространяла свою власть все ближе к Кавказу, а в I в. н.э. римские гарнизоны стояли на Черноморском побережье нынешней Абхазии. При этом уже тогда существовала дорога от Черного моря, с окраины империи, на территорию современной Кабардино-Балкарии. В любое время, когда перевал Донгуз-Орун не закрывался по погодным условиям, люди проходили Кавказский хребет через Баксанское ущелье в обоих направлениях.

Чем значимы эти находки?

История могильника Заюково-3 насчитывает семь этапов, напомнила Кадиева. "Речь идет о предскифском (VIII-VII вв. до н.э.), скифском (VII-V вв. до н.э.), позднекобанском (IV-III вв. до н.э.) периодах; также было обнаружено одно погребение II-I вв. до н.э. А дальше между этим периодом и сарматским временем (III в. н.э.), примерно на полтысячелетия, наступал перерыв. Но сейчас это белое пятно благодаря полевым исследованиям начало постепенно заполняться: как раз в этом году было обнаружено три погребения, которые мы можем датировать I-III вв. н.э", - уточнила руководитель экспедиции.

"Это та эпоха, когда кавказские предгорья начали занимать сарматские племена и когда начала формироваться раннеаланская археологическая культура и собственно аланский народ. В его формировании, помимо алан, принимали участие различные кавказские народы, в том числе потомки носителей кобанской археологической культуры, которые подвергались иранизации еще в скифскую эпоху и сарматизации - в сарматскую. Они восприняли часть сарматской материальной культуры, в том числе погребальных обычаев, но сохранили при этом свою специфику", - рассказала археолог. Погребения этих людей на равнине, отметила она, были хорошо известны ученым со второй половины ХХ в., однако в горной зоне имеются лишь считанные единицы такого рода памятников археологии.

Экспедиция на "кладбище нартов"

Объединенная Северокавказская археологическая экспедиция работает с 2014 года. Специалисты Государственного исторического музея, Кабардино-Балкарского госуниверситета и Института археологии РАН проводят раскопки на могильнике Заюково-3 в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, на высоте 900-1000 м над уровнем моря. В 2019 году полевые работы проходили с середины июня до конца сентября.

Могильник, известный среди местных жителей как "кладбище нартов", расположен на мысу над рекой Гунделен и состоит из трех объектов - грунтового могильника (VIII в. до н.э. - VIII в. н.э.), поселения Гунделен сарматского времени и скального могильника Гунделен-2 (VIII - XI вв.). Некрополь действовал более полутора тысяч лет - с VIII в. до н. э. до VII в. н. э., он охватывает кобанскую, сарматскую и аланскую эпохи. Сейчас исследовано 186 погребений. Участки некрополя имели небольшую площадь, и зачастую умерших хоронили так, что дно одного погребения оказывалось перекрытием другого, более раннего. Исследование осложняется тем, что катакомбы сарматского и аланского времени расположены под погребениями кобанского периода.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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