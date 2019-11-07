В Приамурье для пропуска паводковых вод построили новый мост взамен аварийного

ТАСС, 7 ноября. Дорожные специалисты в Мазановском районе Приамурья завершили строительство нового моста для пропуска паводковых вод в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Старый деревянный мост через ручей Холодный построили в 1974 году. В 2018 году его признали аварийным - часть пролетного строения разрушилась, полотно проезжей части сгнило. Строители решили, что отремонтировать его невозможно. Новый мостовой переход строили в течение почти двух лет. Он расположен на региональной трассе Введеновка - Февральск - Экимчан в Мазановском районе в центральной части Приамурья. Здесь проживают более 13 тыс. человек.

"Для обеспечения пропуска нормативных нагрузок остро встала необходимость строительства нового искусственного сооружения. Дорожниками выполнен демонтаж закрытого для движения автотранспорта деревянного моста, устроено искусственное сооружение арочной конструкции, выполнено устройство земляного полотна и покрытия, обустройство и укрепительные работы", - говорится в сообщении.

Начальник ГКУ "Амурупрадор" Алексей Карпенко, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что после ввода реконструированного участка дороги "будет обеспечен качественный беспрепятственный пропуск паводковых вод, а для жителей - устойчивое транспортное сообщение".

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.