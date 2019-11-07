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Мобильный интернет LTE появился в горных селах Чечни

При этом для жителей некоторых сел мобильный интернет стал доступен впервые

МАГАС, 7 ноября. /ТАСС/. Горные села Веденского района Чечни впервые подключили к мобильному интернету. Жителям населенных пунктов будет доступен высокоскоростной мобильный интернет LTE, сообщила в четверг пресс-служба филиала ПАО "МТС" в Краснодарском крае.

"МТС завершил в Чечне очередной этап расширения сети связи четвертого поколения. Высокоскоростной мобильный интернет LTE появился во всех селах Веденского района, при этом жители некоторых из сел подключились к мобильному интернету впервые. Современные телекоммуникационные услуги связи стали доступны жителям сел Махкеты, Хаттуни, Элистанжи, Верхний Ца-Ведено, Дышни-Ведено, Первомайское, Ведено, Дарго, Сельментаузен и других", - говорится в сообщении.

Сегодня вопрос доступа к услугам мобильного интернета в горных районах Чечни стоит достаточно остро.

Ранее МТС обеспечил беспроводной связью четвертого поколения популярную туристическую достопримечательность Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам, где была запущена новая базовая станция LTE МТС.

Теги
РоссияСКФОЧечня
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