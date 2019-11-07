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КПП на севере Крыма работают штатно после прекращения пропуска россиян со стороны Украины

Погрануправление рекомендует тем, кто планирует поездки за границу, "учитывать сложившуюся ситуацию" и следовать через пункты пропуска "Перекоп" и "Джанкой"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме несмотря на то, что Украина прекратила пропуск лиц со стороны России ("Армянск") на КПП "Каланчак", говорится в пресс-релизе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в четверг.

"Автомобильные пункты пропуска Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым на севере Крыма работают в штатном режиме. В 9:20 мск 7 ноября украинский контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", расположенный напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска "Армянск", в одностороннем порядке прекратил пропуск лиц через государственную границу. По не зависящим от ПУ ФСБ России по Республике Крым причинам пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу РФ через МАПП "Армянск" не осуществляется", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 23 сентября Украина также в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств через пункт пропуска "Каланчак".

Погрануправление рекомендует тем, кто планирует поездки за границу, "учитывать сложившуюся ситуацию" и следовать через двусторонний автомобильный пункт пропуска "Перекоп" и многосторонний автомобильный пункт пропуска "Джанкой".

По данным управления, за предыдущие сутки через государственную границу в пункте пропуска "Армянск" пропущено около 2,4 тыс. граждан. С начала 2019 года в трех автомобильных пунктах пропуска на севере Крыма через государственную границу пропущено почти 2 млн 420 тыс. лиц (примерно столько же в 2018 году).

"В настоящее время скопления транспортных средств в пунктах пропуска "Перекоп" и "Джанкой" не наблюдается. В случае их появления будут направлены резервы для увеличения пропускной способности и снижения общего времени нахождения в пункте пропуска", - говорится в сообщении.

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