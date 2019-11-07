Почти 5 тыс. школьников Приморья прошли онлайн-тестирование по проекту "Билет в будущее"

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Участие в профориентационном проекте "Билет в будущее" приняли почти 5 тыс. школьников из Приморского края, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

Проект "Билет в будущее", который реализуется в рамках нацпроекта "Образование", для учащихся 6-11-х классов школ направлен на профессиональную ориентацию детей и подростков. При тестировании учащихся используется в том числе опыт экспертов WorldSkills.

"Всего тестирование прошли 4937 школьников. Теперь ребят ждут дополнительные мероприятия, по результатам которых они получат рекомендации о выборе будущей профессии", - говорится в сообщении.

Проект по профессиональной ориентации предложил запустить президент России Владимир Путин в феврале 2018 года. Глава государства отмечал, что тестирование поможет молодежи определиться с выбором профессии, а профессионалам передать накопленный опыт подрастающему поколению.

Тест позволяет определить уровень готовности школьника к выбору, а также уровень владения основными гибкими навыками (память, внимание, умение работать в команде, логика). Тестирование также выявляет сферу профессиональных интересов подростков и их знания о конкретных компетенциях. Результаты тестов помогают сопоставить свои возможности, способности и интересы и перейти к следующей стадии проекта - практике.

В пресс-службе администрации края ТАСС уточнили, что образовательные проекты для школьников в крае проходят также в рамках региональной программы "Развитие образования Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его бюджет составит почти 784,5 млрд рублей.