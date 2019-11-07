Мордовский заповедник займется восстановлением популяции зубров

ТАСС, 7 ноября. Первых четырех зубров завезли из Окского заповедника (Рязанская область) в Мордовский государственный природный заповедник имени П. Г. Смидовича, который займется сохранением и восстановлением популяции краснокнижных животных. Об этом сообщается на сайте заповедника.

"Теперь в заповеднике живут Меграй, Менайд, Мелица и Метанойя. В ноябре планируется еще один завоз зубров, в Мордовском заповеднике будет сформировано небольшое стадо из восьми особей", - говорится в сообщении.

В заповеднике для зубров построили открытый вольер с деревянной изгородью, подкормочной площадкой и водоемом, здесь животные будут находиться до зимы, когда их планируют выпустить в естественную среду. "Завоз зубров не случайно осуществляют осенью и зимой, а последующий выпуск в естественную среду - зимой. Это делается для того, чтобы закрепить зубров на данной территории. В холодное время года, в отсутствии растительности, зубры будут приходить к оборудованной подкормочной площадке, и у них будет время привыкнуть к новой территории", - цитирует пресс-служба Ольгу Терешкину, врио заместителя директора ФГБУ "Заповедная Мордовия" по научной работе.

Как отметили ТАСС в пресс-службе, в Мордовском заповеднике уже жили зубры, в 50-60-х годах XX века там располагался зубропарк, однако в начале 2000-х годов стадо покинуло эту территорию. В дальнейшем в заповеднике планируют создать туристический маршрут с рабочим названием "Зубр: из прошлого в будущее", предположительно, туристы смогут наблюдать за зубрами в живой природе.

В мире насчитывается около 7500 особей европейского зубра, вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы, включен в Красную книгу РФ как вид, находящийся под угрозой исчезновения, а также в Красную книгу Республики Мордовия. В России действует стратегия сохранения зубра на период с 2019 по 2029 годы.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, его площадь составляет порядка 32 тыс. 148 га. В заповеднике встречаются редкие растения, грибы и животные, занесенные в Красную книгу РФ.