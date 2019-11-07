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В КЧР прошел чемпионат по сборке автоматов в честь 100-летия со дня рождения Калашникова

Военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии состязались в снаряжении патронами магазина АК-74 на время, а также в знании тактических и технических характеристик автомата

ЧЕРКЕССК, 7 ноября. /ТАСС/. Соревнования по разборке и сборке автоматов среди военнослужащих и сотрудников управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике прошли в регионе в честь 100-летия со дня рождения советского конструктора оружия Михаила Калашникова. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе управления.

"В управлении Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике среди военнослужащих и сотрудников территориального органа состоялся чемпионат по разборке-сборке АК-74, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова", - сказали в пресс-службе.

По информации управления, участники состязались в снаряжении патронами магазина автомата на время, а также в знании тактических и технических характеристик автомата. Победителями чемпионата стали бойцы ОМОН, серебро завоевали сотрудники вневедомственной охраны, третье место досталось команде подразделения обеспечения, все они получили грамоты и памятные кубки.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его знаменитый автомат АК-47 появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни. В этом году ему исполнилось бы 100 лет.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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