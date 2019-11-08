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План мероприятий к празднованию крещения Алании включил реставрацию 15 культурных объектов

На проведение культурных мероприятий и работы по реставрации из федерального бюджета будет выделено 196 млн рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Реставрация и ремонт 15 значимых объектов культурного наследия запланированы в Северной Осетии к 2022 году в рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства республики - полномочный представитель региона при президенте РФ Борис Джанаев.

"Самый яркий праздник, который готовится провести Северная Осетия, - это празднование 1100-летия крещения Алании. Республика большая и многонациональная, православие в ней играет большую роль. При поддержке [вице-премьера РФ] Ольги Юрьевны Голодец, которая возглавила оргкомитет, из федерального бюджета на культурные мероприятия и работы по реставрации важных для региона объектов будет выделено 196 млн рублей. В настоящее время в плане основных мероприятий 25 пунктов, 15 из них - реставрация и ремонт объектов культурного наследия", - сказал Джанаев.

Так, к 2022 году планируется провести реставрацию церкви XI века в селе Тли Мамисонского ущелья в Алагирском районе, башни с христианской символикой в селе Вакац Ирафского района, проведение реставрационных работ по сохранению Зругской церкви в селе Зарамаг, средневекового христианского храма Ильинской церкви в селе Фараскатта, церкви Рождества Пресвятой Богородицы 1815 года во Владикавказе, церкви в комплексе жилого здания-замка в селе Кумбулта. В планах также есть работы на выявленном объекте культурного наследия - Церкви св. Георгия Победоносца в селе Кесатикау, реставрация церкви св. Георгия в селе Дагом и сторожевой башни Кодзаевых в селе Луар Алагирского района, каменного креста "Зылын цырт" в селе Заманкул. Также планируются ремонтные работы и создание экспозиции музея осетинской литературы им. Коста Хетагурова во Владикавказе, ремонт дома, в котором в 1859 году родился поэт Хетагуров, консервация сторожевой башни Хестановых в селе Донисар и текущий ремонт республиканского центра традиционной культуры и этнотуризма "Фарн".

"Самое главное, что масштаб этого праздника - это масштаб не только республики, а всей страны, и для того, чтобы провести его на должном уровне, надо проделать большую работу. В первую очередь, необходимо привести в соответствие все объекты культурного наследия, имеющие особую ценность, и таких в Северной Осетии очень много, в том числе и в горных ущельях. В последние десятилетия проделана большая работа: воздвигнут самый высокогорный в стране Аланский мужской монастырь, в Алагирском районе - женский. Очевидно, что люди в этом нуждаются", - добавил Джанаев.

Также в план входят 10 культурных мероприятий, в том числе международный конкурс изобразительного искусства "Алания - образы прошлого", фестиваль исторических реконструкций "Крещение Алании", тематическая выставка национального музея республики "Крещению Алании - 1100 лет", организация передвижной фотовыставки "Святыни Алании", создание свода памятников Севера и Юга Алании-Осетии и интерактивной карты, а также издание специально основанной книжной серии научной, научно-популярной и художественной литературы "Аланская библиотека".

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад. Президент РФ Владимир Путин распорядился на федеральном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине был подготовлен ряд мероприятий. В июне 2019 года на втором заседании оргкомитета был утвержден план дополнительных мероприятий. В его перечне их 12, в том числе два межмузейных выставочных проекта, спортивные и культурно-массовые мероприятия, выпуск памятной монеты и почтовой марки.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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