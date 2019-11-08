На курильском острове Итуруп создадут круглогодичный док

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области приняли решение о строительстве круглогодичного дока на рыбоперерабатывающем комплексе "Ясный" в селе Китовое на острове Итуруп Большой Курильской гряды. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

Сейчас портпункт и причальные сооружения в Китовом ничем не защищены от ветров, мешающих безопасному движению рыболовецких, грузовых и пассажирских судов. Погодные условия на Итурупе не дают возможности обрабатывать суда в портпункте примерно с ноября по апрель, в связи с этим рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный" вынужден простаивать без работы все это время. В начале августа этого года Дмитрий Медведев в ходе визита на Курильские острова осмотрел рыболовные суда, причал приема и отгрузки на Итурупе, после этого глава российского правительства поручил сахалинским властям совместно с губернатором региона оценить необходимость создания круглогодичного дока на комплексе "Ясный". Он также поручил изучить эту тему вице-премьеру Юрию Трутневу.

"Планируется создание круглогодичного дока. Сроки и суммы пока обсуждаются", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что предполагается строительство объекта в виде мола с северной стороны портового пункта Китовое, который одним концом будет соединяться с берегом.

По информации властей, строительство защитного мола позволит обеспечить круглогодичную деятельность в порту, а значит, и на предприятии. Кроме того, переход на круглогодичный режим позволит создать в Китовом дополнительные 50 рабочих мест.

Рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный"

"Ясный" находится на острове Итуруп в Курильском заливе. Предприятие ввели в эксплуатацию в 2001 году. На его территории построен глубоководный причал, позволяющий обрабатывать суда водоизмещением до 7 тыс. т, на предприятии трудятся 338 человек.

Ежедневно рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный" производит 500 т готовой продукции. Завод оснащен импортным оборудованием, холодильные мощности комплекса составляют 3560 т единовременного хранения. Основными видами рыб являются горбуша и кета. Завод специализируется на изготовлении мороженой продукции всех видов разделки.