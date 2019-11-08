Поток туристов в Курильский заповедник по итогам сезона вырос на 30%

ТАСС, 8 ноября. Количество туристов в Курильском заповеднике, расположенном на южных Курильских островах, по итогам сезона (длится примерно с середины июля до конца сентября) 2019 года увеличилось на 30% по сравнению с прошлогодним, турмаршруты посетили более 1,2 тыс. человек, сообщается в пятницу на сайте заповедника.

"За прошедший туристический сезон заповедник "Курильский" посетило рекордное количество туристов за все время его существования. На территории заповедника "Курильский" функционируют два эколого-туристических маршрута - "Кальдера вулкана Головнина" и "Вулкан Тятя". В этом году эти маршруты по разрешениям (пропускам) посетило более 1200 человек, что на 30 % больше, чем в предыдущем году", - говорится в сообщении.

В 2018 году заповедник посетили 836 человек. Еще 10 лет назад было около 500 туристов ежегодно.

Как следует из сообщения, увеличение туристического потока связано с тем, что в последнее время активную деятельность ведут туристические фирмы, которые разрабатывают удобные туры с включением для посещения территории сразу нескольких островов - Кунашир, Шикотан, Итуруп, в том числе заповедник. "Благодаря модернизации аэропорта авиасообщение стало более регулярным. Кроме того, с весны 2019 года снижены цены на авиабилеты для нерезидентных жителей, что также повлияло на увеличение потока туристов на Южные Курилы", - уточняется в сообщении.

В этом сезоне также расширилась география посетителей - Кунашир в 2019 году в составе других групп посетили граждане Германии, Франции, Польши, Хорватии, Словакии, Швейцарии, Белоруссии, Эстонии, Литвы и Китая, а также первая организованная группа японских туристов после переговоров на межправительственном уровне.

Заповедник "Курильский" расположен в Южно-Курильском районе, состоит из двух участков на острове Кунашир и одного на островах Малой Курильской гряды. Основной туристический сезон длится с середины июля до конца сентября (третий квартал года). На его территории разрешается посещать только два маршрута - "Вулкан Тятя" и "Кальдера вулкана Головнина".