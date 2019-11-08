Теплая погода на юге европейской части России продержится еще неделю

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Теплая солнечная погода продержится на юге европейской части России еще неделю, сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"По прогнозу синоптиков, теплая и в основном солнечная погода сохранится на юге европейской части России до следующих выходных. Осадков не ожидается", - сказал он.

По его словам, температура днем в большинстве регионов Юга России и Северного Кавказа ожидается в пределах 15-16 градусов, на юге Краснодарского края, в Крыму - до 19 градусов. В дневные часы будет солнечно, в ночные - с прояснениями.

"В понедельник тоже солнечно и тепло - 17-19 градусов, во вторник станет немного попрохладнее - до 14-15 градусов, в среду - 13-15, на западе Краснодарского края - до 17-18 градусов, в Крыму - 16-17 градусов. В четверг температура немного понизится - до 9-10 градусов в Пятигорске, Нальчике, Калмыкии. В пятницу она останется прежней. Осадков не ожидается, атмосферное давление высокое, температура в пределах 10-13 градусов", - уточнил собеседник агентства.