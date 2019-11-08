На выставке в Туле к 100-летию Калашникова представили образцы модификаций АК-47

ТУЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Выставка "Мир Калашникова" открылась в пятницу в Тульском государственном музее оружия к 100-летию выдающегося конструктора. На ней представлены около 130 подлинных экспонатов, связанных с деятельностью известного оружейника, в том числе российские и зарубежные модификации автомата Калашникова, рассказала ТАСС министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

"Эта выставка - совместный проект Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ и Тульского государственного музея оружия. Впервые так очень полно собраны материалы домашнего, служебного архивов Михаила Тимофеевича Калашникова, экспонаты из разных музеев, оборонных предприятий Тулы, Ижевска. Здесь представлены порядка 130 подлинных экспонатов, в их числе - модификации автомата Калашникова - АК-47, которые в разные годы были выпущены как в России, так и в Китае, Болгарии, Польше, Египте, Германии, Израиле и других странах", - сказала Рыбкина.

В экспозицию вошли в том числе фотографии, памятные подарки, а также книги о жизни и работе Калашникова, многие из них с его автографами. На большом мониторе в центре выставочного зала демонстрируют кадры видео-хроники с участием конструктора-оружейника. "С одной стороны выставка достаточно строгая по содержанию, а с другой - Калашников представлен в ней как человек с высокими мечтами, которые сам себя сформировал и служил своему делу до последних дней жизни", - отметила Рыбкина.

Для посещения экспозиции будут организованы экскурсии школьников из районов Тульской области и других регионов России. "У музея оружия уже есть договоренности с несколькими десятками учебных заведений Тульской области и других регионов РФ, они будут приезжать на выставку вплоть до ее завершения 23 февраля", - добавила Рыбкина.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появилось в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.