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Северное сияние и селфи на снегу. Чем привлекает иностранных туристов Арктика

Увидеть полярное сияние непросто: нужна резкая вечерняя смена температуры, открытые пространства, где можно увидеть небо во всей красе
© Лев Федосеев/ТАСС
Увидеть северное сияние, прокатиться на собачьей упряжке как покоритель Арктики и, конечно, сделать селфи на фоне бескрайних снежных равнин — лишь немногое из того, о чем мечтают жители Азии, приезжающие в Мурманскую область. Некоторым восточным гостям эти места чем-то напоминают Норвегию или Швейцарию, а кто-то из туристов сравнивает столицу Заполярья с Аляской

Число желающих пройти испытание холодом растет с каждым годом. По статистике региональных властей, турпоток из Азии менее чем за год вырос в полтора раза: мурманские красоты посетили почти 40 тыс. человек. В основном это жители Вьетнама, Индии, Китая и Сингапура.

В чем причина растущего интереса? Чем российская Арктика привлекает жителей теплых стран и почему туристы с Востока предпочитают ее фешенебельным курортам Северной Европы? Рассказали нам об этом туроператоры иностранных государств, которые собрались в Мурманске на международной конференции "Горизонты Арктики".

Охота за северным сиянием

Для большинства азиатских туристов Мурманск — экзотический город. Здесь можно впервые увидеть снег и на собственной коже прочувствовать, что такое русские морозы. Многие приезжают сюда, чтобы осуществить свою главную романтическую мечту — увидеть северное сияние. Желающих за последние годы стало столько, что стало понятно: нужна специальная программа. И теперь гостям предлагают отправиться на охоту за северным сиянием.

"Это не гарантированное природное явление. Для начала смотрится прогноз по резкой смене температуры именно в ночное и вечернее время. Есть определенные места, в основном за городом: открытые пространства, не заслоненные деревьями, где можно увидеть небо во всей красе и, соответственно, северное сияние. Группа может переезжать с место на место. Организовывается общий трансфер, и туристы могут дальше в область уезжать от Мурманска. Но вообще, начиная с октября по февраль очень велика, где-то 80 к 20, вероятность увидеть это удивительное являние природы", — рассказала руководитель мурманского туристского информационного центра Евгения Гавриленко.

Для большинства азиатских туристов деревянное зодчество северных широт — настоящая экзотика. На фото Успенская и Афанасьевская церкви на фоне полярного сияния. Село Варзуга Лев Федосеев/ТАСС
Описание
Для большинства азиатских туристов деревянное зодчество северных широт — настоящая экзотика. На фото Успенская и Афанасьевская церкви на фоне полярного сияния. Село Варзуга
© Лев Федосеев/ТАСС

По наблюдениям властей, северное сияние больше всего привлекает жителей Китая. От них не отстают и малайзийцы, для которых Россия стала очень популярной для путешествий после чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"Люди в Малайзии сейчас в поисках новых направлений для путешествий. В основном в России наши туристы приезжают в Москву или Санкт-Петербург, а северный регион — это экзотика. Что касается моих впечатлений, то увидеть северное сияние — это одно из моих больших желаний. Поэтому, когда я получила приглашение в Мурманск, моя первая мысль была: "Вау, мои мечты исполнятся!" Так что я планирую, что смогу получить этот опыт сейчас", — рассказывает Хелен Лим, руководитель туристического агентства Sedunia Travel в Малайзии.

За северным сиянием приезжают в российскую Арктику и жители Сингапура. В основном это молодые пары и семьи с детьми. Люди преклонного возраста решаются на такие поездки куда реже — боятся холода, говорит директор бизнес-департамента Chan brothers Company Мэри Кенг из Сингапура.

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"Северное сияние — этого феномена нигде больше нет в странах Азии, поэтому люди стремятся увидеть это явление хотя бы раз в жизни. И второе — белая зима, то, чего нет в Азии, и различные виды зимней активности. В 2017 году не было туристов из Сингапура, в 2018-м приехали две группы, и в этом году ожидается в три раза больше групп, это будет декабрь, январь, февраль и март", — уточнила Мэри Кенг.

Экскурсия в советское прошлое

Конечно, не все азиатские туристы приезжают в Мурманск, чтобы наблюдать за сверкающим арктическим небом. Вьетнамцы, например, стремятся сюда, чтобы осмотреть объекты, напоминающие о советском прошлом. Один из рекордсменов по популярности — ледокол "Ленин".

Многие из вьетнамцев, учившихся в России, очень хотят своими глазами увидеть ледокол "Ленин" у Мурманского морского вокзала Лев Федосеев/ТАСС
Описание
Многие из вьетнамцев, учившихся в России, очень хотят своими глазами увидеть ледокол "Ленин" у Мурманского морского вокзала
© Лев Федосеев/ТАСС

"После распада СССР по экономическим и политическим причинам у вьетнамцев появились проблемы с получением российских виз. Но, несмотря на все сложности, желание у наших туристов приехать сюда, где многие учились, провели свою молодость, осталось. Для людей моего возраста и старше Россия не чужая страна, мы учились на российской литературе, российской поэзии. Для тех, кто учился в России, важно увидеть и туристические объекты, многие из которых отлично знакомы вьетнамцам, например ледокол "Ленин". Все эти названия на слуху, и многие люди хотели бы их увидеть своими глазами", — рассказал директор национального турофиса в Юго-Восточной Азии "Visit Russia Asia" Та Бить Ха.

По его словам, с тех пор как Россия начала открытую политику по привлечению туристов, многие хотят приехать сюда снова.

"Для вьетнамцев Россия — знакомое направление для путешествий. Чаще всего вьетнамцы посещают столицы — Москву и Санкт-Петербург, но хочется узнать и нечто новое, посетить уникальные места. Мурманск, например, — это возможность пересечь полярный круг. Кроме того, сейчас мы продвигаем зимние арктические программы: в Арктике очень холодно, и это настоящий вызов для людей, проживающих в тропических странах. Так что подобные программы — это способ испытать себя", — сказал собеседник агентства.

Дешево и близко

Представители большинства азиатских стран в один голос заявляют, что в ближайшие годы турпоток из их государств в российскую Арктику вырастет в разы. Добраться сюда стоит намного дешевле, чем в Европу, да и само расстояние не такое уж большое — весь путь на самолете даже с пересадками может занять всего шесть-восемь часов. Кроме того, цены на проживание и питание в Мурманске куда ниже, чем, например, в Норвегии или Финляндии.

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Как результат — существенный рост гостей ожидается уже в новом году. Хелен Лим, руководитель малайзийского турагентства Sedunia Travel, которое продает туры в Россию, уже объявила: в следующем году в Мурманск приедут две первых группы туристов, после чего поток будет увеличиваться ежегодно. Похожие намерения и у жителей Индии.

"Индийцы, когда приедут сюда, захотят посмотреть эти северные территории. Сейчас новое поколение индийцев, которое живет иначе. Многие получают хорошую зарплату, а более 65% населения — это люди моложе 35 лет. Они хотят ездить по разным странам. Мы хорошо относимся к России: если вы спросите любого индийца, все без исключения хотели бы побывать здесь. Безусловно, Мурманская область — красивый регион. Молодежь хочет видеть новое, поэтому, я думаю, вы увидите в будущем здесь много наших туристов", — уверен управляющий директор компании Salvia Promoters Прашант Чаудхари.

Как говорит директор национального турофиса в Юго-Восточной Азии Visit Russia Asia Та Бить Ха, вьетнамцы тоже воодушевились, побывав в Арктике. 

Катание на собачьих упряжках Артур Лебедев/ТАСС
Описание
Катание на собачьих упряжках
© Артур Лебедев/ТАСС

"Цена — не самая важная составляющая для нас. Мы сравнили Россию со Скандинавией и Аляской и поняли: здесь есть все то же самое — езда на оленях, собачьих упряжках, но по цене значительно ниже. Вьетнамские туркомпании предлагают пакетные туры, в которые включено проживание, билеты в обе стороны, развлечения. Это стоит от $2000 до $2500, что приемлемо для вьетнамцев. А туры в Норвегию, Данию, Исландию предлагаются по цене $8000–$9000. Зачем тогда переплачивать?

По словам собеседника агентства, в Мурманске, самом большом городе за полярным кругом, можно насладиться всеми прелестями городской жизни вместо того, чтобы оказаться, например, в норвежской деревне.

"Мурманск всего в двух часах полета из Москвы, и здесь ты можешь жить в хорошей четырехзвездочной комфортной гостинице", — сказал директор национального турофиса в Юго-Восточной Азии.

Обогреть и накормить

Чтобы сделать отдых для восточных гостей максимально комфортным, мурманские туроператоры позаботились и о тех, кто приезжает в арктические холода неподготовленным и не имеет достаточно теплой одежды. Таким туристам сдают в аренду необходимую зимнюю амуницию, а уже после этого отправляют любоваться красотами.

"Иностранным туристам интересно также катание на собаках, знакомство с оленями. То есть все арктические животные, которых можно увидеть у нас в регионе, потрогать, сфотографироваться с ними. Популярны фото со снегом, когда человек подбрасывает его и фотографируется в этом снежном потоке. Это то, что хотят в первую очередь, — увидеть, попрыгать, поваляться в снегу. Юго-Восточная Азия активно пользуется интернетом и сразу же выкладывает красивые картинки именно у себя в соцсетях, это происходит в режиме онлайн. Тем, у кого нет такой возможности, мы предлагаем симкарту, чтобы они могли тут же делиться своими впечатлениями в соцсетях", — рассказала руководитель мурманского туристского информационного центра Евгения Гавриленко.

Туристы из Азии любят такие виды развлечений, при которых можно контактировать и фотографироваться с арктическими животными Лев Федосеев/ТАСС
Описание
Туристы из Азии любят такие виды развлечений, при которых можно контактировать и фотографироваться с арктическими животными
© Лев Федосеев/ТАСС

А еще, делится наблюдениями Гавриленко, иностранные туристы уже успели полюбить блюда местной кухни.

"Это краб, гребешок, даже морские ежи. Это та экзотика, которую можно попробовать у нас, на территории Мурманской области, а именно в Териберке, и она пользуется очень большой популярностью. Это то, что, может быть, они больше нигде и не попробуют", — добавила она.

Азиатские делегации тоже продегустировали эксклюзивные блюда российского севера, в том числе гребешки и икру разных видов.

"Мне понравилось все — от первого до последнего блюда, но вызовом оказался объем пищи: порции достаточно объемные, и это очень сытно. И второй момент, который стал вызовом, — это алкоголь. Сложно принимать алкоголь", — поделилась впечатлениями директор бизнес-департамента сингапурской компании Chan brothers Company Мэри Кенг, добавив, что жители ее страны пьют алкоголь только в праздники.

Ирина Яровикова, Алексей Семенов, Анастасия Кошелева

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