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"Россети" направят 588 млн рублей на строительство электросетей в новых районах Ингушетии

Завершить реконструкцию планируется до 2022 года

МАГАС, 8 ноября. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" направит 588 млн рублей на строительство электросетей в районах новостроек в населенных пунктах Ингушетии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба энергокомпании.

"В Ингушетии идет реализация инвестпрограммы ПАО "Россети" в рамках плана снижения потерь в сетях регионального филиала "Россети Северный Кавказ". После реконструкции распределительных сетей Гамурзиевского округа и квартала новостроек в Назрани энергетики начали строительство объектов в районах новостроек в сельских поселениях Барсуки и Плиево. Общий объем финансирования программы - 588 млн рублей", - говорится в сообщении.

Завершить реконструкцию планируется до 2022 года. Программа позволит решить многолетнюю проблему низкого качества электроснабжения для 10 тыс. жителей в районах новостроек.

"Муниципальные органы власти, которые изначально должны были обеспечить новоселам возможность подключения ко всем необходимым коммуникациям, со своей задачей не справились. Жители устанавливали деревянные и железные конструкции, тянули неизолированные провода. Бесхозные сети и первоначальную нагрузку несли с трудом, а что говорить о новых потребителях с растущими потребностями в энергоресурсе", - цитирует пресс-служба директора филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" Адама Цечоева.

Программа снижения потерь предусматривает полную замену аварийных и дефектных опор и оголенного провода на самонесущий изолированный. Ее реализация сократит износ и повысит пропускную способность энергооборудования, снизит эксплуатационные затраты и уменьшит технические потери, снимет существующие ограничения по присоединению новых потребителей и обеспечит резерв мощности.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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