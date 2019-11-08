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Строительство очистных сооружений возобновят в дагестанском моногороде в 2020 году

Мощность новых очистных будет составлять 17 тыс. куб. м в сутки, их хватит на 50 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Строительство очистных сооружений в городе Дагестанские Огни с населением более 30 тыс. человек планируется возобновить в 2020 году. Это позволит решить проблему очистки стоков в Каспийское море, сообщил ТАСС в пятницу глава городской администрации Зейдулла Гашимов.

"В строительство очистных уже вложено 129 млн рублей, но оно было приостановлено из-за отсутствия финансирования. Сейчас подали заявку, на следующий год пойдет финансирование для завершения этого проекта. Мощность новых очистных будет составлять 17 тыс. куб. м в сутки, их хватит на 50 тыс. человек. Сегодня в городе только 15 км канализации, [услугой водоотведения] обеспечены не более 5-7 тыс. человек (из 30 тыс. человек - прим. ТАСС)", - сказал Гашимов, добавив, что в настоящее время на завершение проекта требуется около 410 млн рублей.

По данным администрации города, износ существующих канализационных сетей в Дагестанских Огнях составляет 85%, сброс сточных вод в Каспийское море происходит фактически без очистки. Объем сброса загрязняющих сточных вод составляет более 1 млн куб. м в год.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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