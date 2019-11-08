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Фотовыставка "Башни Кавказа. Кабардино-Балкария и Дагестан" пройдет в ноябре в Махачкале

Она пройдет с 12 по 26 ноября в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова

НАЛЬЧИК, 8 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка "Башни Кавказа. Кабардино-Балкария и Дагестан", которая пройдет с 12 по 26 ноября в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале, познакомит посетителей с археологическим наследием двух республик. Об этом ТАСС рассказал председатель Фонда сохранения культурного и природного наследия КБР Константин Батищев.

Организаторы выставки - Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), Агентство по охране культурного наследия Республике Дагестан при поддержке Российского исторического общества в лице Фонда сохранения культурного и природного наследия и Института археологии Кавказа.

"Выставка "Башни Кавказа. Дагестан и Кабардино-Балкария" пройдет с 12 по 26 ноября в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в рамках договора Кабардино-Балкарского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры с Агентством по охране культурного наследия Республики Дагестан. Фонд сохранения культурного и природного наследия КБР всегда оказывает организационную и финансовую поддержку подобным инициативам", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в рамках мероприятия пройдет обсуждение проблем, перспектив и межрегионального сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия.

Посетители выставки смогут увидеть две экспозиции: "Нижний Джулат. Взгляд сквозь призму времени" и "Археологическое наследие Кабардино-Балкарии", на которых будут представлены снимки фрагментов раскопок, археологических находок и аэрофотоснимки территории Зарагижского некрополя, древних терасс у селения Кенделен и различных курганных групп. Кроме того, будут представлены монеты: арабские дирхемы (VIII-IX веков н. э.), Констанца (530 года н. э.), подражание монетам Александра Македонского. Посетители выставки также увидят фото башен-замков Дагестана XIII-XIX веков н. э., а также боевых башен XII-XIX веков н. э.

Как рассказал ТАСС председатель Кабардино-Балкарского отделения ВООПИиК Ахмат Созаев, подобная выставка станет уже шестой за последние несколько лет. До этого такие фотовыставки прошли в Пятигорске, Нальчике, Магасе, Майкопе и Черкесске.

"Мы ежегодно в разных городах Северного Кавказа проводим выставки, посвященные памятникам истории и культуры Кабардино-Балкарии. На этот раз мы договорились с агентством по охране культурного наследия Республики Дагестан провести совместную выставку в Махачкале, на одной площадке можно будет познакомиться с культурным наследием и своеобразием домостроительного творчества народов Кабардино-Балкарии и Дагестана", - сказал Созаев ТАСС.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанКабардино-Балкария
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