Детский сад на 120 мест построили в северо-осетинском селе

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Детский сад на 120 мест торжественно открылся в пятницу в селе Дачное Северной Осетии, сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Сегодня в с. Дачное Пригородного района состоялось открытие детского сада. Дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 120 мест, было построено в рамках государственной программы РФ "Развитие образования", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в детском саду шесть групп, две из которых - ясельные, есть медицинский кабинет, благоустроена прилегающая территория. Сформирован коллектив из 47 человек.

"Сегодня мы открываем очередной детский сад, и отрадно, что он построен в сельском населенном пункте. Мы поставили задачу - создавать условия на селе для полноценного проживания наших граждан. Мы продолжим работу по строительству детских садов, школ, ФАПов, амбулаторий, чтобы людям было где учиться, проводить досуг. Я уверен, что в этом детском саду для детей созданы все условия для воспитания наших маленьких граждан", - сказал глава республики Вячеслав Битаров, слова которого приводят в сообщении.

На своей официальной странице в сети Instagram Битаров написал, что в ближайшие дни планируется открытие еще одного детсада в селении Мичурино, до конца года - в станице Луковской Моздокского района. По словам Битарова, в новом году строители приступят к возведению двух новых дошкольных учреждений в поселке Заводском и Владикавказе. Власти республики рассчитывают до конца 2020 года полностью снять очередность.