Наследный принц Бахрейна прибыл в Чечню с дружеским визитом

ГРОЗНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Делегация Бахрейна во главе с наследным принцем шейхом Халидом бин Хамад аль-Халифой прибыла в Грозный в пятницу с двухдневным дружеским визитом. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

"Он совершит поездку по республике, посетит Российский университета спецназа в Гудермесе. У нас установились тесные и теплые отношения с Бахрейном. Я два раза посещал Манаму, имел встречи с королем Хамад ибн Иса аль-Халифа и другими высшими должностными лицами", - написал Кадыров.

В Российском университете спецназа делегация ознакомится с ходом подготовки Королевского гвардейского спецназа и проведет смотр подразделения.

Кадыров в октябре посетил Бахрейн с рабочим визитом и встретился с королем Хамадом ибн Иса аль-Халифой. Он передал ему приглашение российского президента Владимира Путина посетить с визитом Россию. Кроме того, глава Чечни вместе с наследным принцем королевства Салманом бин Хамадом аль-Халифой принял участие в открытии Международной оборонной выставки-конференции BIDEC 2019 в Манаме.