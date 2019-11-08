ТюмГУ реализует три научных проекта по изучению экологии Арктики

ТАСС, 8 ноября. Три проекта Тюменского государственного университета (ТюмГУ) стали победителями конкурса Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в управлении коммуникаций ТюмГУ.

Это исследования в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования, включая мониторинг состояния окружающей среды и оценку воздействия хозяйственной деятельности на природную среду в автономном округе.

"Освоение Арктики - один из приоритетов научно-технологического развития России. С правительством ЯНАО мы синхронизировали усилия и достигли взаимопонимания по вопросам кооперации в научных исследованиях по сохранению биоресурсной базы и обеспечению биологической безопасности", - приводит управление коммуникаций слова ректора ТюмГУ Валерия Фалькова.

В рамках развития межрегионального Западно-Сибирского НОЦ проблематика экологии и биобезопасности территории Арктики является приоритетной, поэтому объединение всех заинтересованных в реализации проектов сторон будет максимально способствовать сохранению биоресурсов и уникальных ландшафтов ЯНАО, говорится в сообщении.

Почвы тундры

Проект "Комплексное изучение почвенного покрова арктических тундр полуострова Гыданский и островов Карского моря" направлен на изучение истории развития почвенного покрова и оценки его современного экологического состояния островных и континентальных арктических тундр. В настоящее время эта территория слабо охвачена комплексными почвенными исследованиями.

Работы, посвященные почвенной тематике, проводились в основном на территории Ямала и острова Белый.

"Комплексные почвенные исследования являются базовыми для формирования актуального и адекватного представления об экологическом состоянии геосистем, что для территории Арктики крайне важно ввиду процессов трансформации ее природы на фоне глобального изменения климата, а также усиления антропогенного прессинга", - поясняется в сообщении управления коммуникаций ТюмГУ.

Исследование процессов образования рельефа

Второй проект - "Северные дюны Западной Сибири: происхождение, история развития, современная динамика и устойчивость в условиях климатических изменений и антропогенного воздействия". Целью проекта является продолжение планомерного изучения природных особенностей рельефа тундры, лесотундры и северной тайги Западной Сибири с позиции устойчивости в условиях глобальных климатических изменений и увеличения антропогенного воздействия.

В рамках проекта предполагается проведение дистанционных, экспедиционных и стационарных исследований.

Впервые для всей территории ЯНАО будет проведено сплошное картографирование развеваемых песков и крупных форм рельефа ледникового и водно-ледникового генезиса, что позволит получить единую и непротиворечивую картину геоморфологического строения территории и проследить границы перехода от зоны преобладания морских рельефообразующих процессов к районам с доминированием ледниковых форм.

Реабилитация среды обитания сиговых рыб

Еще один научный проект посвящен поиску способов реабилитации загрязненных водоемов для повышения жизнестойкости сиговых рыб ценных видов.

"Значительное количество водоемов Западной Сибири являются зонами экологической деградации. В условиях многофакторного загрязнения снижается их биопродуктивность, уничтожаются нерестилища, ухудшаются места нагула, происходит массовая гибель молоди ценных видов сиговых рыб", - отмечается в сообщении.

В ходе проекта будут проведены исследования проявлений генетических, цитологических и гистологических аномалий репродуктивной и нейроэндокринной систем в раннем онтогенезе сиговых рыб при токсических воздействиях, типичных для Обь-Иртышского бассейна.

С применением молекулярно-генетических и цитолого-гистологических методов будут оцениваться способы реабилитации пораженных интоксикацией указанных систем.