В Калужской области начался фестиваль, посвященный стоянию на Угре

КАЛУГА, 8 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Уграфест", посвященный великому стоянию на реке Угре, открылся в калужском Инновационном культурном центре в пятницу. Он продлится до 10 ноября, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

"Первый день фестиваля - молодежный, на нем выступят коллективы из Москвы, Калуги и Санкт-Петербурга. Второй день - интеллектуальный - начнется с показа спектакля "Лодка", продолжится выступлением автора серии романов "Волкодав" Марии Семеновой и закончится выступлением струнного квинтета Сергея Сувида", - говорится в сообщении.

В последний день - 10 ноября - для гостей подготовили мастер-классы по росписи пряников, изготовлению глиняных игрушек, валянию шерсти и кузнечному ремеслу. В этот же день на мероприятии также пройдут кукольный спектакль "Волк и семеро козлят" и рыцарский турнир. Завершится "Уграфест" концертом новосибирской фолк-рок-группы "Калинов мост".

"Российское государство с начала своего рождения влияло на судьбы мира и будет влиять далее. На территории нашего региона происходили наиболее значимые события в истории страны. Но 11 ноября 1480 года занимает особое место. Это день основания суверенной российской государственности", - цитирует пресс-служба министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Олега Калугина, который приветствовал участников фестиваля.

В октябре-ноябре 1480 года войска во главе с великим князем Московским Иваном III отразили нападение Большой Орды хана Ахмата. Сражение, основной причиной которого стал отказ платить Орде ежегодную дань, состоялось на территории нынешней Калужской области, на берегах реки Угры. Именно это сражение положило конец ордынскому игу на Руси и привело к становлению Российского государства с центром в Москве.

Законопроект о Дне окончания Великого стояния на реке Угре был внесен в Госдуму Калужской областью, где этот праздник отмечают с 2017 года.