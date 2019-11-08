Молодежный форум "Межкультурный диалог" прошел на курорте Архыз в КЧР

ЧЕРКЕССК, 8 ноября. /ТАСС/. Межрегиональный молодежный форум "Межкультурный диалог" завершился на курорте Архыз Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). В течение трех дней более 100 участников форума из регионов СКФО обучались проектной деятельности и участвовали в дискуссиях на тему гармонизации межнациональных отношений. Об этом ТАСС в пятницу сообщил и.о. министра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев.

"В течение трех дней в рамках форума "Межкультурный диалог" студенты из регионов СКФО обучались написанию проектов. Команды были смешанные - представители различных республик группировались по темам, создавали проекты, а после защищали их. Были определены лучшие проекты, команды-обладатели лучших проектов получили памятные призы и подарки", - сказал Хубиев.

Он отметил, что участники подготовили интересные проекты, в том числе связанные с культурой поведения в интернете, а также с сохранением культуры, языка и традиций народов. "Форум проводится в рамках федеральной программы "Гармонизация межнациональных отношений". Молодежь - это наше будущее, которое должно быть правильно ориентированно во всех пониманиях. В том числе речь идет о патриотизме и о дружбе народов", - добавил Хубиев.

В рамках форума прошли мастер-классы "Межкультурный диалог", тренинги по командообразованию и дизайн-мышлению, архызские молодежные игры "Интеллектуальная высота", также был организован круглый стол на тему "Межнациональное согласие в поликультурном регионе". Завершился форум защитой проектов и награждением победителей, после чего была организована концертная программа.

Форум "Межкультурный диалог" организован Северо-Кавказским институтом РАНХиГС при поддержке Министерства Карачаево-Черкесии по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.