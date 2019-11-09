Концерты в прямом эфире можно будет увидеть в первом в Крыму виртуальном концертном зале

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Концерты в прямом эфире из ведущих концертных залов страны можно будет услышать и увидеть в прямой трансляции в первом в Республике Крым виртуальном концертном зале. Оборудование для него установили в Симферопольском музыкальном училище имени П. И. Чайковского в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщил ТАСС директор музучилища, заслуженный деятель искусств республики Андрей Терещенко.

"В концертном зале нашего музучилища установлено и подключено оборудование первого в республике виртуального концертного зала, в рамках национального проекта. Все работает. Жители Симферополя и Крыма получили уникальную возможность, находясь в Крыму в большом концертном зале на 627 мест, видеть и слушать лучшие концертные программы из ведущих концертных залов России", - сообщил он.

По словам Терещенко, виртуальный концертный зал представляет из себя экран площадью 48 квадратных метров, звукоусилительную аппаратуру и компьютер со специальной программой, подключенной к серверу концертных залов страны. Планируется организовать просмотры концертных программ как в записи, так и с прямыми включениями два раза в месяц. Стоимость комплекта оборудования для зала составила 3,5 млн рублей.

В 2019 году в рамках нацпроекта "Культура" в Республике Крым впервые за последние 25 лет капитально отремонтируют сельские клубы, также закупаются многофункциональные культурные центры (автоклубы) и музыкальные инструменты для 33 школ искусств, на эти цели выделено 205,1 млн рублей.

Проект создания в регионах виртуальных концертных залов, позволяющих слушать концерты известных российских исполнителей в любом регионе страны, реализуется Минкультуры РФ с 2014 года. Залы оснащают высокопрофессиональной современной техникой, которая обеспечивает чистоту и качество звука, создает эффект присутствия. Концерты можно слушать как в режиме прямой трансляции, так и в записи. В рамках национального проекта "Культура" планируется создание до 2024 года виртуальных концертных залов в 500 городах.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.