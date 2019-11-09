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СК обнаружил тайник с оружием и золотом у задержанного за убийство экс-мэра Киселевска

В закопанном под бетонными плитами холодильнике следователи также нашли боеприпасы, наручники и маски

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Следователи обнаружили тайник с оружием и золотыми изделиями на территории домовладения одного из задержанных по обвинению убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Под бетонными плитами, деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который и играл роль своеобразной капсулы для сохранности тайника. Внутри холодильника в пакетах обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, а также предметы, которые могли быть использованы при совершении преступлений: наручники, перчатки, маски. В одном из пакетов находились изделия, предположительно, из золота", - сообщили в СК.

По изъятым объектам назначено 13 судебных экспертиз: баллистическая, геномная, дактилоскопическая, экспертиза материалов, веществ и изделий на продукты выстрелов и другие для получения доказательств участия в преступлении задержанных лиц, а также сведений об участии в преступлениях иных лиц. "Следствию предстоит установить конкретную роль каждого в совершении преступления", - отметили в СК.

Также будет проверена причастность задержанных к другим преступлениям на территории области.

С момента возбуждения уголовного дела проведены около 10 осмотров места происшествия, более 20 обысков в жилищах, 101 допрос свидетелей, получено 22 образца для сравнительных исследований.

Экс-мэр Киселевска Сергей Лаврентьев был убит вечером 31 октября во дворе частного дома. По данному факту возбуждено уголовное дело. По информации следствия, вечером на участке у дома Лаврентьева появились двое неизвестных. Он вышел из дома с ружьем, чтобы осмотреть территорию. После этого его жена услышала несколько выстрелов, а во дворе обнаружила тела супруга и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. По обвинению в убийстве Сергея Лаврентьева задержаны и арестованы двое ранее не судимых жителей города Белово 35 и 49 лет.

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