Памятник Михаилу Калашникову установят в Санкт-Петербурге

ТАСС, 9 ноября. Памятник Михаилу Калашникову установят на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ в Санкт-Петербурге. Об этом в канун 100-летия со дня рождения великого русского оружейника сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Бронзовая фигура создателя легендарного оружия украсит площадку перед главным входом в старейший военный музей России в конце ноября", - сказали в пресс-службе.

Автор скульптуры - Владимир Курочкин. Он изобразил Михаила Калашникова сидящим на скамье во фронтовой гимнастерке, держащим в руках разработанный им автомат.

В Военно-историческом музее хранится крупнейшая в России и в мире коллекция оружия Калашникова, как боевого, так и опытно-экспериментального.

Первые поступления в музей оружия Калашникова состоялись 60 лет назад - еще в 1959 г. На протяжении всех этих лет Михаил Тимофеевич лично и очень активно участвовал в пополнении музейной коллекции разработанными им образцами автоматов и пулеметов. Помимо этого он передал в дар музею свою собственную коллекцию огнестрельного и холодного оружия, в том числе наградного. Он также подарил большое количество принадлежавших ему личных вещей. Наиболее интересные из этих предметов в настоящий момент представлены в экспозиции и доступны для обозрения посетителей.