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В Чечне прошла подготовку группа спецназовцев из Бахрейна

Глава республики Рамзан Кадыров устроил торжественный ужин в честь первых 16 международных выпускников Российского университета спецназа

ГРОЗНЫЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Группа бойцов из Бахрейна впервые прошла трехнедельную подготовку на базе Российского университета спецназа в Чечне. Об этом в субботу сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

"Первая группа спецназовцев из Королевства Бахрейн прошла успешную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. В течение трехнедельных занятий бойцы существенно повысили профессионализм, освоили новые тактические приемы и навыки", - написал Кадыров. По оценке первого заместителя начальника УФСВНГ РФ по Чеченские Республике Даниила Мартынова, за время подготовки спецназовцы повысили уровень своего мастерства с 35 до 60%.

Глава Чечни дал торжественный ужин в честь первых 16 международных выпускников Российского университета спецназа. "Вместе со мной торжество посетил принц Королевства Бахрейн, шейх Халид бин Хамад Аль Халифа. Я поблагодарил принца за визит в Чечню", - добавил он.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в Гудермесе. Он представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает ряд направлений. В их числе огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичБахрейнРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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