В Приморье спасли аквалангиста, который двое суток провел в воде Уссурийского залива

ТАСС, 10 ноября. Спасатели в Приморье нашли аквалангиста, который потерялся в пятницу и двое суток провел в воде Уссурийского залива. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального ГУ МЧС.

Житель поселка Тавричанка 1988 года рождения пропал в пятницу. Он нырял с катера в снаряжении с аквалангом в районе мыса Вятлина на расстоянии 200 метров от берега. Двое суток мужчину искали спасатели Владивостокской городской службы спасения. О пропаже было дано оповещение проходящим мимо морским судам.

"Пропавший аквалангист найден живым. Состояние мужчины удовлетворительное, ему была оказана вся необходимая помощь. В 10:50 (03:50 мск) по заходу судна в порт Владивосток пострадавший был передан врачам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В воскресенье утром аквалангиста обнаружил экипаж проходившего мимо судна "Тигр-2". Мужчина находился в 17 км от берега.

Температура воды в заливе составляет около 10 градусов.